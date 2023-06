CineOP 2023: Lô Borges, a música e a amizade

OURO PRETO - Não é exagero dizer que a exibição do documentário Lô Borges - Toda Essa Água, na Praça Tiradentes, foi uma verdadeira apoteose. Com a presença do músico, e também do diretor Rodrigo de Oliveira e da produtora Vânia Catani, a sessão foi muito emocionante. Muita gente chorava e, no final, houve um longo aplauso para Lô Borges, que também parecia tocado com a reação do público.

É verdade que a música proporciona mesmo esse tipo de reação emocional. Funciona como trilha sonora de uma vida e assinala momentos-chave, em geral localizados na juventude das pessoas, mas não apenas.

Enfim, boa parte daquela plateia deve ter crescido e vivido ao som daquela privilegiada geração de músicos mineiros, que chegou para revolucionar a música popular brasileira no início dos anos 1970.

Não seria engano dizer que chegavam em terreno arado por gerações anteriores, como a do samba tradicional e as mais recentes, da bossa nova e o tropicalismo.

O próprio Lô conta que foi formado na bossa nova e seus acordes dissonantes, por sua vez herdados do jazz. Roberto Menescal, por exemplo, conta como foram influenciados por um disco chamado Julie is her Name, com a cantora Julie London acompanhada pela guitarra de Barney Kessel. Menos que a voz de veludo de Julie, interessavam a Menescal e seus alunos de violão os acordes diferentes de Kessel. Tiraram as músicas de ouvido (canções famosas como Cry me a River e I'm the Mood for Love) e incorporaram os acordes alterados ao que estavam fazendo na época. O resultado todos conhecem.

Mas, conta Lô, um dia ele entrou num cinema para ver um filme chamado Os Reis do Iê-iê-iê (A Hard Day's Night) e saiu mudado após assistir a seis sessões seguidas. "Mudou minha vida", disse. E, sobretudo, mudou sua música, que recebeu essa injeção de Beatles na veia.

Continua após a publicidade

O outro encontro fundamental se deu quando ele descia do seu apartamento no Edifício Levy e foi seduzido por uma música vinda não sabia de onde. Atraído pelo som, chegou até ao rapaz que a produzia. Ao ver a cara de espanto do menino, esse jovem não teve outra pergunta a fazer senão a mais óbvia: "Você gosta de música?". Esse encontro entre o garoto Lô Borges e Milton Nascimento, aliás Bituca, para os íntimos, selaria uma amizade que os une até hoje. E uma parceria das mais importantes da música brasileira contemporânea.

Lô era tão jovem que precisou de autorização dos pais para viajar ao Rio e gravar, com Milton é um grupo de amigos e conterrâneos, um LP duplo antológico chamado Clube da Esquina. Esse não era clube nem nada, apenas uma banal esquina de Belo Horizonte onde os amigos se reuniam para papear, tomar cerveja e tocar violão. Hoje há uma placa no local.

À sua maneira simples, descomplicada e sincera, Lô vai contando essas e outras histórias de sua vida, sempre vinculada à música. Dos anos de desbunde em Arembepe à rotina de shows. E à disposição inabalável de continuar compondo e tocando seu violão inovador. "Mesmo que não repercuta", afirma.

Há muitos pontos de emoção no filme, com destaque para alguns números musicais do seu incrível repertório, que inclui títulos como Paisagem na Janela, Clube da Esquina nº 2 e O Trem Azul. Pena que o filme não tenha incorporado esse que é uma espécie de manifesto estético de Lô Borges, Para Lennon e McCarthy.

Mas, para continuar falando de emoção, a mais funda talvez seja aquela que vem da amizade entre Lô e Bituca, seu parceiro e irmão camarada até hoje. A amizade é mesmo uma coisa linda, e não há nenhuma babaquice nessa afirmação.