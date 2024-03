Seus detratores dizem que os filmes são longos. De fato. Este tem três horas e dezessete minutos. Cada um desses minutos se justifica. Deve-se levar em conta que o tempo é sua matéria-prima. Ele precisa dessa extensão para mergulhar na vida humana, com seus infindáveis rodeios, contradições, complexidades intelectuais e morais. É também um cinema da intimidade, mas de uma intimidade que carrega em si as grandes questões da sociedade - como acontece na literatura de Anton Tchekhov, o autor russo com o qual Ceylan tem sido comparado com frequência.

Seu panorama, digamos, dramatúrgico, é a região da Anatólia, encantadora e desolada, dependendo do ponto de vista de quem a vê. Seus vilarejos ficam cobertos de neve pesada durante o inverno. E é nesse palco, e contra ele, que Ceylan coloca seus personagens.

Trata-os com um rigor de filmagem raro hoje em dia. Longos planos, câmera parada, como concentrada neles, a dialogar longamente, como se no tédio da neve houvesse tempo para que tudo fosse debatido com a necessária profundidade. O clima solar induz à superficialidade; o invernal, ao rigor e à densidade.

Mais uma vez, o que vem se tornando frequente no cinema contemporâneo, o ambiente escolar é dominante. Samet (Deniz Celiloglu)é professor. Cumpre um estágio obrigatório naquela localidade que detesta. Quer escapar de lá o mais rápido possível, mudar-se para Istambul, onde supõe estar a civilização. Mora na mesma casa com um amigo, Kenan (Musab Ekici). Leciona em uma escola medíocre, para alunos desconcentrados. Se desentende com uma das alunas, por um motivo banal, em aparência. Recebe, com surpresa, a acusação de que tanto ele como Kenan teriam se portado de maneira inadequada com a adolescente. Esta é um caso à parte, Sevim (Ece Bagci), pequena Gioconda com seu sorriso enigmático e cheio de sugestões ambíguas.