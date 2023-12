Fest Aruanda 2003 (4): 'Otelo' e 'Saudade fez morada aqui dentro' encerram mostras competitivas

Saudade fez morada aqui dentro, visto na Mostra de Gostoso, é a história do garoto Bruno, que vive feliz da vida em sua pequena cidade do interior até receber o diagnóstico de doença degenerativa que o fará perder a visão pouco a pouco, até se tornar cego.

O risco seria que, com uma história dessas, o longa jogasse com a emoção fácil e mesmo com a pieguice. Nada disso acontece. O diretor mantém o tom naturalista, quase neutro, ao acompanhar o drama de Bruno. O elenco, composto em quase totalidade por novatos, funciona muito bem nesse sentido. O filme beneficiou-se do trabalho da coach Fátima Toledo, que andou na berlinda durante algum tempo, mas felizmente manteve-se na profissão. Os efeitos do seu trabalho, quaisquer que sejam seus métodos, se fazem sentir quando envolvem elenco jovem e inexperiente, desde o já longínquo Pixote, de Hector Babenco.

Enfim, Saudades fez morada aqui dentro é um filme de muitas qualidades, que não paga pedágio, senão de maneira lateral, a pautas contemporâneas, tidas como obrigatórias. Simplesmente contempla um drama humano e a capacidade de recuperação através da amizade, do apoio por parte de pessoas que se interessam de fato pelo outro. Não oferece consolo fácil. Mas o fato de ser duro, o torna ainda mais emocionante porque trata de emoções verdadeiras e não de sentimentos e pautas de planilha como tem sido uma constante no cinema brasileiro contemporâneo.

Otelo,o Grande, visto na Mostra de São Paulo, é um doc sobre Grande Otelo e sua trajetória artística multifacetada. A opção por refazer essa história apenas através de falas de Otelo em entrevistas e cenas dos seus filmes mostrou-se acertada. O viés de denúncia do racismo é natural, exatamente porque sai da boca do próprio personagem e não de pessoas interpostas. A força da trilha sonora dá o ritmo do filme. Muito bom mesmo.