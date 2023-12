Fest Aruanda 2023 (2): Adoniran, agrotóxicos e muito mais

JOÃO PESSOA - Uma miscelânea se impõe devido ao acúmulo de filmes de sexta para cá. Primeiro, assinalar a boa surpresa de Citrotoxic, de Júlia Zakia, diretora de fotografia já bem conhecida, e aqui, salvo engano, em sua estreia no longa-metragem.

A história é da mãe solo, comissária de bordo, que tem uma filha com problemas respiratórios. A médica sugere que passar algum tempo fora da cidade grande talvez seja uma boa ideia. Uma amiga da comissária lhe empresta uma casa no campo. O que poderia ser uma temporada de paz transforma-se em pesadelo porque a propriedade é vizinha de uma fazenda que faz uso abusivo de agrotóxicos. Além disso, há um empregado da fazenda que se insinua de maneira suspeita. Todo homem, e branco ainda por cima, é suspeito. Mas Agrotóxic é o tipo de trabalho que vai de encontro às expectativas mais primárias do público.Isso num momento em que o cinema se torna cada vez mais previsível, é um mérito em si.

Saudosa Maloca é a continuação do trabalho de Pedro Serrano com o universo de Adoniran Barbosa. Já fez um curta e um longa documental sobre o autor de Trem das Onze e outros sucessos do samba paulistano. Agora, inova. Não se trata mais de fazer uma cinebiografia do compositor, mas uma história urdida a partir das letras de algumas das suas músicas mais famosas. Como a justificar o clichê (justo) de que Adoniran foi o grande cronista da cidade.

Assim, temos a história dos três malandros, que moram juntos numa habitação precária, têm horror ao trabalho e vivem suas aventuras etílicas e amorosas numa São Paulo antiga, que não existe mais. O epicentro, naturalmente, é um bar no Bexiga, bairro de rica tradição popular ameaçada pela especulação imobiliária e pela gentrificação.

O filme revela-se muito inteligente na costura das letras que formam o enredo. Deixam algumas lacunas que, de acordo com Serrano, seriam propositais, no sentido de não utilizar músicas como elementos ilustrativos, mas fazê-las soar no imaginário de um espectador que, supõe-se, já as conhece de sobra - e ama. O filme é muito bom e vale-se das interpretações fortes de Paulo Miklos, Gero Camilo e Gustavo Machado como Adoniran, Matogrosso e Joca. Os três que construíram a "nossa maloca" e depois a viram demolida, prefiguração dos tempos que estavam por vir.

Cervejas no Escuro, de Tiago A. Neves, entra na mostra Sob o Céu Nordestino, que tem prêmios e júri à parte. Inclui, claro, apenas filmes da região. Este é da Paraíba. Edna perdeu o marido e faz o trabalho de luto com um filme que conta a história do relacionamento. Metalinguagem que às vezes funciona bem e outras não. Muito irregular.

Levante, de Lillah Halla, vem de São Paulo e causou boa impressão em parte da crítica. De fato, tem pulsão, pique, é bem filmado e montado. Conta a história de Sofia, adolescente, promissora jogadora de vôlei, prestes a ganhar uma bolsa para jogar no Chile. É quando se descobre grávida, fruto de um relacionamento fugaz. A partir daí o filme torna-se uma discussão sobre a questão do aborto. Discussão que, todos sabem, está muito atrasada no Brasil. Alguns outros temas, a meu ver, são enfiados à força num enredo que ganharia com a depuração e a síntese.

Revi com prazer o longa de Nara Normande, Sem Coração. Quem quiser checar o que escrevi, leia neste mesmo site. Não mudei de opinião. Passou em São Miguel do Gostoso e aqui está na mostra Sob o Céu Nordestino.

Ana, de Marcus Faustini, registra personagens nos subúrbios do Rio de Janeiro. Ana preocupa-se com o irmão, que começa a explorar o universo drag e assim expõe-se à violenta homofobia de algumas pessoas do local. Ao mesmo tempo, Ana mantém relacionamento tóxico com o namorado e pensa em deixar o bairro. Há uma certa ambiguidade que flutua em meio a uma trama naturalista e que potencializa o filme. Gostei.