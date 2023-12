Fest Aruanda 2023 (3): Peréio, amado mesmo quando odiado

O doc, assinado por Allan Sieber e Tasso Dourado, mescla falas e depoimentos sobre o ator, com cenas dos filmes de que participou. E que filmes! Vemos Peréio em Os Fuzis, de Ruy Guerra, Terra em Transe, de Glauber Rocha, Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, Iracema, uma Transa Amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, Se segura Malandro, de Hugo Carvana, Eu te Amo, de Arnaldo Jabor e outros. Cerca de 60 longas-metragens constam de sua filmografia. Aos 83 anos, Peréio vive no Retiro dos Artistas.

O filme é muito bem pesquisado e montado. Ressalta a importância do ator no moderno cinema brasileiro, mas não esconde sua faceta, digamos assim, politicamente incorreta, em falta de melhor expressão para substituir esse jargão surrado. Hoje Peréio seria execrado e cancelado. Talvez não houvesse mais lugar para ele, a não ser que se regenerasse e aderisse ao "letramento" conveniente do tempo. O que é pouco provável, para dizer o mínimo.

Em todo caso, Peréio emprestou corpo e voz para algumas das mais importantes obras cinematográficas das últimas décadas. Nota-se a preocupação dos diretores em salvar essa herança artística do naufrágio que seria julgar uma vida artística por seus destemperos verbais. Ao mesmo tempo, não pretendem edulcorar o personagem e menos ainda apresentar uma contrafação aceitável pelas exigências morais contemporâneas. Seria como traçar um perfil de Bukovski bebendo água mineral e compondo versos líricos.

Como nem tudo é linear ou binário, pode-se muito bem execrar o personagem desbocado e admirar o ator de obras tão significativas. Daí o título do filme, porque alguns dos depoimentos dos mais próximos a ele parecem mostrar que, no fundo, Peréio é amado. Mesmo quando odiado.