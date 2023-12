Brasília 2023 (3): 'Mais um dia, Zona Norte': o Brasil raiz reencontrado

Continua após a publicidade

BRASÍLIA - Depois de um épico político de abertura (No céu da pátria nesse instante), Brasília volta-se para histórias da vida comum. Mais um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro, destaca personagens que transformam suas vidas, em aparência corriqueiras, em experiências mágicas, num Rio de Janeiro raiz, aquele dos bairros da Zona Norte.

Não se pode dizer que esses bairros sejam esquecidos pelo cinema - lembremos de um clássico como Rio Zona Norte (1957). Mas, claro, não têm a projeção do, digamos, espaço cênico da Zona Sul, em particular Copacabana e Ipanema, projetados no mundo por suas praias, a música, lindas mulheres, o charme irresistível. Porém, há quem sustente que a verdadeira "alma carioca" se encontra do outro lado, para além do túnel Rebouças.

Continua após a publicidade

O próprio diretor Allan Ribeiro se diz um filho da Zona Norte e é lá que busca seus e suas personagens. Uma mulher, servidora pública, varre as ruas, enfeita-se para a noite e vira uma rainha. Um rapaz apregoa na calçada, fantasiado de super-herói, chamando clientes para a loja onde trabalha. Como é bom com as palavras, torna-se um poeta e ator de stand-up. Uma mocinha trabalha numa loja e brilha como passista da escola de samba. Um vendedor de objetos usados vive feliz com seu novo amor e vira cantora transformista em bares noturnos.

As trajetórias dos personagens vão se alternando, compondo um painel desse Brasil do qual sentimos saudades, mas que talvez ainda exista debaixo dos nossos narizes. Na luta renhida da vida cotidiana, não conseguimos mais percebê-lo. Talvez baste apenas abrir os olhos e procurá-lo.

CURTAS

Dos curtas, até agora o que mais me chamou atenção foi o gaúcho Pastrana, de Gabriel Motta e Melissa Brogni. A skatista Melissa faz uma homenagem ao seu amigo Pastrana, morto numa competição de skate no Rio de Janeiro. As filmagens de descida de skate em estrada são lisérgicas e filmadas com destreza. Sente-se a adrenalina da velocidade, que se soma ao processo de luto da perda.

Cidade by Motoboy (SP), de Mariana Vita, mostra a vida de um entregador por aplicativo, que sofre uma agressão verbal de um cliente insatisfeito. Mas a exploração dessa figura emblemática do precariado acaba por ficar em segundo plano, gerando uma sensação de incompletude, tamponada por uma relação afetiva.

Axé, meu Amor (PB), de Thiago Costa, fala de uma mãe de santo, mãe Bené. Ao receber a notícia que a vida de sua mentora está por um fio, ela tenta tomar as providências para que tudo volte ao normal. A personagem é carismática e engraçada, mas o filme se perde pela verborragia.

Erguida (SP), de Jhonnã Bao, mostra a jovem de periferia que pretende tornar-se uma estrela do Slam. Tem sua originalidade, mas perde-se em discursos inclusivos que acabam sendo redundantes em relação à trama.