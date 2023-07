Festival de Gramado 2023 divulga filmes em competição

O Festival de Gramado divulgou a lista de filmes deste ano, na mostra que acontece na serra gaúcha de 11 a 19 de agosto. Como já sabíamos, por razões orçamentárias caem fora os filmes ibero-americanos, que faziam parte do festival desde 1992. Voltarão algum dia? Não se sabe.

Retratos Fantasmas, documentário de Kléber Mendonça Filho, abre o festival, fora de concurso. As atrizes Léa Garcia e Laura Cardoso serão homenageadas.

Os documentários terão competição à parte e compõem o line-up presencial do evento. No ano anterior, eles passavam apenas no Canal Brasil e não no Palácio dos Festivais.

Faltam ainda os curtas-metragens nacionais, a serem anunciados dia 11, no Rio de Janeiro. Além desses filmes, serão divulgados na ocasião os nomes das outras pessoas homenageadas.

Dos mais de mil títulos inscritos, as curadorias e comissões de seleção escolheram seis Longas-Metragens Brasileiros, cinco Longas-Metragens Documentais, cinco Longas-Metragens Gaúchos e 23 Curtas-Metragens Gaúchos

Longas-Metragens Brasileiros (LMB):

Continua após a publicidade

ANGELA | São Paulo - 110'00"Direção: Hugo PrataSinopse: Angela conhece Raul e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na praia. A relação declina para o abuso e violência, dando origem a um dos assassinatos mais famosos do Brasil.Elenco: Isis Valverde, Gabriel Braga Nunes, Alice Carvalho, Emilio Orciollo Netto, Bianca Bin, Carolina Manica, Gustavo Machado e Chris Couto.

MAIS PESADO É O CÉU | Ceará - 98'01"Direção: Petrus CarirySinopse: Após acolher uma criança abandonada, Teresa conhece Antônio e os dois iniciam uma jornada pelas estradas. O passado em comum, para eles, são as memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa. A vida é sonho, mas o futuro é a incerteza. Elenco: Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios, Sílvia Buarque, Danny Barbosa, Marcos Duarte e Buda Lira.

MUSSUM, O FILMIS | Rio de Janeiro - 116'01?Direção: Silvio GuindaneSinopse: Mussum, o Filmis narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes muito além do Mussum que o grande público conhece:a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d'Os Trapalhões.Elenco: Ailton Graça, Thawan Lucas Bandeira, Yuri Marçal, Cacau Protásio, Neusa Borges, Jennifer Dias, Késia e Cinnara Leal.

O BARULHO DA NOITE | Tocantins - 97'07"Direção: Eva PereiraSinopse: Maria Luíza (7), terá a infância roubada ao descobrir o segredo que pode acabar com a sua família. A leveza e alegria da criança cederão espaço ao olhar triste e atento pelo qual acompanharemos tudo se desfazer pelo desencontro de sonhos do casal e a chegada anunciada de um intruso.Elenco: Marcos Palmeira, Emanuelle Araújo, Tonico Pereira, Patrick Sampaio, Alícia Santana, Ana Alice Dias, Wertemberg Nunes e Mercês Campelo.

TIA VIRGÍNIA | Rio de Janeiro - 97'34"Direção: Fabio MeiraSinopse: Virgínia nunca se casou e nem teve filhos, foi convencida pelas irmãs a deixar a vida que tinha para cuidar dos pais. O filme se passa em um único dia: o dia em que Virgínia se prepara para receber as irmãs Vanda e Valquíria , que viajam para celebrar o Natal.Elenco: Vera Holtz, Arlete Salles, Louise Cardoso, Antonio Pitanga, Vera Valdez, Daniela Fontan, Amanda Lyra e Iuri Saraiva.

UMA FAMÍLIA FELIZ | Paraná - 115'08"Direção: José Eduardo BelmonteSinopse: Em uma família feliz perfeitamente protegida em um condomínio fechado, uma mãe é duramente acusada de machucar as filhas gêmeas e o bebê recém-nascido. No entanto, a verdade por trás dos muros altos pode revelar uma crueldade inesperada.Elenco: Grazi Massafera, Reynaldo Gianecchini, Luiza Antunes e Juliana Bim.

Longas-Metragens Documentais (LMD):

Continua após a publicidade

ANHANGABAÚ | São Paulo - 75'01"Direção: Lufe BolliniSinopse: Anhangabaú é um documentário sobre as construções simbólicas de uma cidade em disputa. O filme conecta os conflitos pelo território da comunidade indígena Guarani Mbya com a resistência da maior ocupação artística da América Latina e do grupo Teatro Oficina, na cidade de São Paulo.Elenco: Valter Machado, Ara Mirim, Karai Djekupe, Zé Celso Martinez Corrêa, Persie Oliveira e Veronica Valentino.

DA PORTA PRA FORA | Brasília - 74'01"Direção: Thiago ForestiSinopse: Durante a maior pandemia dos últimos tempos, a sociedade aguarda confinada o desenrolar dos eventos sem saber quanto tudo voltará ao normal. Do lado de fora, o aplicativo não para de apitar e três entregadores de apps arriscam suas vidas.Elenco: Alessandro da Conceição, Keliane Alves e Marcos Nunes.

LUIS FERNANDO VERISSIMO - O FILME | Rio Grande do Sul - 119'40"Direção: Luzimar StricherSinopse: Nosso cronista maior, econômico em palavras e gestos, de fala e escrita. Não gosta de jogar conversa fora, seu feitio é ficar vendo, ouvindo, prestando atenção para mais tarde devolver tudo em forma de crônicas antológicas. Um humorista que é ao mesmo tempo engraçado e sério, leve e profundo.Elenco: Luis Fernando Verissimo, Jô Soares, Jorge Furtado, Paulo Caruso, Chico Caruso, Zuenir Ventura, Ziraldo, Santiago, Ruy Carlos Ostermann, Claudia Laitano, Edgar Vásques, Flávio Loureiro Chavez e Goida.

MEMÓRIAS DA CHUVA | Ceará - 76'18"Direção: Wolney OliveiraSinopse: A população de Jaguaribara , cidade do interior cearense, distante 162 km de Fortaleza , é obrigada a abandonar sua cidade para dar lugar a construção do Castanhão, açude que vai fornecer água para Fortaleza . A mudança trouxe mais perdas do que ganhos, da velha cidade só restou lembranças.

ROBERTO FARIAS - MEMORIAS DE UM CINEASTA | Rio de Janeiro - 78'01"Direção: Marise FariasSinopse: Marise Farias, filha do cineasta Roberto Farias, revela um retrato intimista da paixão do pai pelo cinema, desde sua infância até sua defesa política, econômica e cultural do cinema brasileiro. As memórias são contadas pelo próprio Roberto, e por amigos como Luís Carlos Barreto e Cacá Diegues.

Longas-Metragens Gaúchos (LMG):

CÉU ABERTO | Dom Pedrito - 94'59"Direção: Elisa PessoaSinopse: Através do registro do cotidiano de Andriele - uma adolescente criada na zona rural de Dom Pedrito, RS, filha de pequenos proprietários rurais - o filme acompanha e explora as mudanças da personagem, seus desejos e motivações dos 13 aos 17 anos.Elenco: Andriele Rodrigues Soares, Sandra Mara Gularte Rodrigues e Alfeu Vargas Soares.

Continua após a publicidade

HAMLET | Porto Alegre - 87'28"Direção: Zeca BritoSinopse: Em meio ao caos político no Brasil de 2016, os estudantes secundaristas se unem aos movimentos sociais, tomam as ruas em passeatas, protestos e reivindicações. Cobram o fim da desigualdade e denunciam manobras políticas. Diante de um iminente golpe de estado, o Jovem Hamlet tem de enfrentar seus maiores fantasmas, sua transformação em adulto e seu lugar na sociedade. Agir ou não agir? Enquanto as bombas explodem, o coração entra em chamas, o mundo exterior em ruínas e por dentro a construção da cidadania e a chegada da maturidade. Ser ou não ser?Elenco: Fredericco Restori, Jean-Claude Bernardet, Marcelo Restor e Dilma Rousseff.

O ACIDENTE | Porto Alegre - 94'27"Direção: Bruno CarboniSinopse: A ciclista Joana sofre um estranho acidente, onde ela é carregada no capô do carro. Ela sai ilesa e decide esconder o ocorrido. Porém, um vídeo do acidente viraliza na internet e ela se vê obrigada a prestar queixas na polícia. Ela começa aos poucos a se envolver na vida da família que a atropelou.Elenco: Carol Martins, Carina Sehn, Luis Felipe Xavier, Gabriela Greco e Marcello Crawshaw.

SOBREVIVENTES DO PAMPA | Porto Alegre - 78'01"Direção: Rogério RodriguesSinopse: Quando um bioma apresenta mais da metade de sua área nativa devastada, as respostas para salvá-lo podem estar nas vozes, historicamente silenciadas, dos povos e comunidades remanescentes que habitam há séculos este território.

UM CERTO CINEMA GAÚCHO DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre - 107'01"Direção: Boca MigottoSinopse: Este documentário aborda quarenta anos, e três gerações, de um certo cinema gaúcho. Portanto, é um filme sobre cinema. Mas não só. É também um filme sobre o Rio Grande do Sul e sua capital, Porto Alegre. Por isso, não deixa de ser, também, um filme sobre a América Latina e suas fronteiras.

Curtas-Metragens Gaúchos (CMG)

AS ONDAS | Porto Alegre - 7'01"Direção: Leandro Engelke e Richard TavaresSinopse: "O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas." Esta sinopse é um trecho de um poema e As ondas é um filme sobre movimentos populares.

AURORA | Pelotas - 2'14"Direção: Bruna UenoSinopse: Aurora é um curta-metragem de animação desenhado inteiramente com grafite e giz pastel. Com uma patinação artística ao som de uma música dramática de piano, o filme envolve e estimula os sentimentos do espectador, oferecendo uma experiência sensorial única.

Continua após a publicidade

CARCINIZAÇÃO | Pelotas - 10'11"Direção: Denis SouzaSinopse: Três amigos estão passando por mudanças em suas vidas, Liz quer mudar o estilo de música que toca, Mari quer trancar a faculdade e P1 quer virar um caranguejo.

CENTENÁRIO DA MINHA BISA | Alvorada - 8'24"Direção: Cristyelen AmbrozioSinopse: A partir de fotografias e documentos de família, construo uma investigação poética sobre a minha bisavó Rita. Misturando realidade e ficção, crio uma máquina do tempo que me leve até ela, que apesar de já falecida, ainda existe na materialidade dos registros.

COLAPSO TERRA EM CHAMAS | Porto Alegre - 20'57"Direção: Lucas Tergolina e Matheus MelchionnaSinopse: Em um país governado por um líder autoritário, um comerciante ajuda a apagar as chamas antigovernamentais. No entanto, seu passado é descoberto e ele é levado em uma jornada na tentativa de salvar sua vida e sua família.

COMBUSTÃO ESPONTÂNEA | Pelotas - 17'57"Direção: João Werlang e Pedro BournoukianSinopse: Três histórias de pessoas presas às suas rotinas e que reprimem um profundo desejo de se libertarem dessas realidades, mesmo que de maneiras peculiares.

CONCHA DE ÁGUA DOCE | Porto Alegre - 11'43"Direção: Lau Azevedo e João PiresSinopse: Após anos vivendo na capital, Ariel retorna à sua cidade natal no litoral com uma nova identidade de gênero, tendo que lidar com todos os sentimentos que ficaram internalizados durante essa ausência ao mesmo tempo em que reencontra sua irmã mais nova, Ana.

CONCORSO INTERNAZIONALE | Porto Alegre - 14'38"Direção: Bruno de OliveiraSinopse: Um cineasta apresenta seu novo filme em um renomado Festival de Cinema.

EU TIBANO | Santa Cruz do Sul - 18'34"Direção: Diego Tafarel e Zé CorrêaSinopse: Somos, estamos e pertencemos. Tomando espaços urbanos e rompendo com o estabelecido.

Continua após a publicidade

FIAR O VENTO | Porto Alegre - 6'01"Direção: Mari MoragaSinopse: Na beira da Lagoa dos Patos no interior do Rio Grande do Sul, Rosane mantém o ritual ancestral de trabalho artesanal com lã de ovelha.

FITOTERAPIA | Porto Alegre - 12'57"Direção: Eduardo PiotroskiSinopse: Um exemplar de bípede do reino animal não se sente muito bem consigo mesma. Suas colegas de apartamento do reino vegetal buscam entender o que está acontecendo.

FLORA | Porto Alegre - 16'03"Direção: Ana MouraSinopse: Flora acorda após um estranho sonho e encontra um baú sobre sua mesa de cabeceira. Ao abri-lo ela encontra várias memórias de sua vida, em formato de fotos, bilhetes e uma fita compact cassete com gravações de áudios de família. Além de se reencontrar com suas lembranças, ela também recebe a visita.

GLÊNIO | Santa Maria - 10'16"Direção: Luiz Alberto CassolSinopse: Entrevistas remotas durante a pandemia com o pesquisador Glênio Nicola Póvoas. Nos diálogos sobre a sua trajetória ele revela a descoberta de um dos documentários mais antigos conservados do Brasil. Então acontece um encontro no local em que viu a clássica ficção Vento Norte. Mas, ele não para em su...

LIVRA-ME | Santa Cruz do Sul - 11'36"Direção: Felipe da Fonseca PeroniSinopse: Um homem solitário esculpe a sua companheira para toda a eternidade, ignorando que tudo o que é criado pelo ser humano - incluindo sonhos, desejos e convicções - acaba ruindo.

MESSI | Encantado - 14'38"Direção: Henrique Lahude e Camila AcostaSinopse: 09 de dezembro de 2022, quartas de final da Copa do Mundo. Na cidade fronteiriça de El Soberbio, Edu está de férias e acompanha o jogo da Argentina com sua família.

MEU NOME É LECO | Porto Alegre - 12'40"Direção: Diana Mesquita e Marina FalkembachSinopse: Leco Alves é um artista gaúcho que se descobriu na música aos 16 anos e seguiu carreira nos palcos de bares e teatros de Porto Alegre, até que decidiu se aventurar nos palcos do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

NAU | Porto Alegre - 12'01"Direção: Renata de LélisSinopse: NAU conta a história de uma mulher que crê ser um ser aquático. Tudo começa quando ela se sente atraída por uma embarcação. Em seu caminho suas poucas relações são portais que a levam cada vez mais fundo nesse delírio, ou realidade, onde ela se transmuta em peixe.

O TEMPO | Porto Alegre - 13'41"Direção: Ellen CorreaSinopse: Rodrigo é um jovem negro que mora com a Mãe,Gisele em um bairro central de Porto Alegre . Em uma noite chuvosa em meio a uma crise de ansiedade, Rodrigo faz uma ação que muda todo contexto da relação mãe e filho.

OS FÉDERS VÃO DORMIR | Esteio - 2'32"Direção: Eder RamosSinopse: Um casal e sua rotina diária antes de dormir.

RASGÃO | Porto Alegre - 10'31"Direção: Victor Di Marco e Márcio PicoliSinopse: Em 2022, P3RFEIT0 é enviado ao planeta terra em uma missão interestelar para entender o porquê de algumas pessoas estarem tentando fugir do planeta. Ao chegar no Brasil, ele entende os motivos.

RESTAURANTE | Taquari - 7'43"Direção: Leonardo da RosaSinopse: Uma moto todas as noites no restaurante.

SABÃO LÍQUIDO | Porto Alegre - 20'55"Direção: Fernanda Reis e Gabriel FacciniSinopse: Um homem é transportado ilegalmente para o interior do Rio Grande do Sul para trabalhar na falsificação de sabão líquido. Depois de dias isolado no meio da mata, ele ressignifica sua solidão.

TREMENDO TROVÃO | Porto Alegre - 7'11"Direção: Rubens Fabricio AnzolinSinopse: Toda vez que eu volto pra casa, lembro dessas fotos Every time I come home, I remember these pictures).