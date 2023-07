GRAMADO 2023 divulga novas homenagens e os filmes em curta-metragem da competitiva nacional

O Festival de Gramado (11 a 19 de agosto), já havia divulgado seus concorrentes em longa-metragem e os nomes de alguns homenageados. Em coletiva no Rio de Janeiro, a organização divulgou as outras homenageadas e também os títulos dos curtas-metragens da competição nacional do formato.

A novidade, nesta sua 51ª edição, é que dedica suas homenagens a cinco mulheres, todas de inestimável importância ao audiovisual brasileiro. A produtora Lucy Barreto recebe o Troféu Eduardo Abelin e, Ingrid Guimarães, o Troféu Cidade de Gramado. Elas se unem às atrizes Laura Cardoso e Léa Garcia, que recebem o Troféu Oscarito, mais antiga homenagem entregue pelo festival, e à Alice Braga, que recebe o Troféu Kikito de Cristal.

Abaixo os títulos dos curtas-metragens que concorrerão aos troféus Kikito na cidade da Serra Gaúcha.

51° Festival de Cinema de Gramado: Curtas-Metragens Brasileiros selecionados

A ÚLTIMA VEZ QUE OUVI DEUS CHORAR | Minas Gerais - 18'01"

Continua após a publicidade

Direção: Marco Antonio Pereira

Sinopse: Maria, uma jovem trabalhadora rural, vive a necessidade premente de preservar sua saúde mental e emocional no âmago de suas inquietudes existenciais, ao mesmo tempo em que nutre uma aversão visceral pelas injustiças que permeiam a existência do mundo. Uma gravidez misteriosa deixa tudo mais complicado e misterioso.

Elenco: Cibele Zêodi, Larissa Bocchino, Fábio Barbosa e Melissa Soares

CAMACO | Minas Gerais - 14'40"

Direção: Breno Alvarenga

Sinopse: Um dialeto secreto surge como forma de resistência de mineradores numa cidade no interior de Minas Gerais.

Continua após a publicidade

Elenco: Ana Paula Ribeiro, Felício Brugnara, Geuderson Traspadini, Janaína Mendonça e Nandy

CAMA VAZIA | São Paulo - 06'11"

Direção: Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

Sinopse: A máquina de morte precisa manter sua longevidade para expandir e lucrar.

Elenco: Jean-Claude Bernardet

Continua após a publicidade

CASA DE BONECAS | Maranhão - 15'05"

Direção: George Pedrosa

Sinopse: Nós, três profetas imateriais de rosa que seduzem com corpos brilhantes e desejos sombrios. Sempre estaremos dentro do coração um do outro. Dia após dia, nós mudamos e ficamos muito mais fortes.

Elenco: Luty Barteiz, Chico Gonçalves e João Vinicius

DEIXA | Rio de Janeiro - 15'01"

Direção: Mariana Jaspe

Continua após a publicidade

Sinopse: Zezé Motta é Carmen, uma mulher que vive seu último dia de liberdade antes que seu marido saia da prisão.

Elenco: Zezé Motta, Dan Ferreira, Wilson Rabelo, Jéssica Ellen e Daniel de Souza

ELA MORA LOGO ALI | Rondônia - 16'03"

Direção: Fabiano Barros e Rafael Rogante

Sinopse: Uma humilde vendedora ambulante de chips de bananas, tem sua rotina alterada ao conhecer uma jovem leitora no ônibus no caminho de volta para casa. A partir desse momento, a vendedora inicia uma nova jornada de descobertas, sonhos e o desafio de encontrar o livro preferido do seu filho.

Elenco: Agrael de Jesus, Marcela Bonfim, Rafaela Oliveira e João Victor Alves de Oliveira

Continua após a publicidade

JUSSARA | Bahia - 08'41"

Direção: Camila Cordeiro Ribeiro

Sinopse: Jussara é a própria memória da vila onde mora, conhecida como conselheira e contadora de histórias, encanta e envolve a todos em sua volta. Um dia se percebe cansada de guardar tanta informação e decide se livrar de tudo que tem escrito para viver a sua própria história.

Elenco: Ana Cordeiro, Camila Ribeiro, Gênesis Nascimento, Iago Ribeiro, Marcos Dias, Mikael Barreto, Nti Uirá e Yan Rego

MÃRI HI - A ÁRVORE DO SONHO | Roraima - 17'01"

Continua após a publicidade

Direção: Morzaniel ?ramari e Davi Kopenawa Yanomami

Sinopse: Quando as flores da árvore Mãri desabrocham surgem os sonhos. As palavras de um grande xamã conduzem uma experiência onírica através da sinergia entre cinema e sonho yanomami, apresentando poéticas e ensinamentos dos povos da floresta.

PÁSSARO MEMÓRIA | Rio de Janeiro - 15'00?

Direção: Leonardo Martinelli

Sinopse: Um pássaro chamado Memória esqueceu como voltar para casa. Lua, uma mulher trans, tenta encontrá-la nas ruas do Rio de Janeiro, mas a cidade pode ser um lugar hostil.

Elenco: Ayla Gabriela e Henrique Bulhões

REMENDO | Espírito Santo - 20'47"

Direção: Roger Ghil

Sinopse: Zé carrega um fardo. Por que você insiste em remendar esse monte de coisa que não tem mais jeito?

Elenco: Elídio Netto, Markus Konká, Eliete Miranda, Royce Luckessy, Léia Rodrigues, Jordan Fernandes e Pedro Henrique Oliveira

SABÃO LÍQUIDO | Rio Grande do Sul - 20'55"

Direção: Fernanda Reis e Gabriel Faccini

Sinopse: Um homem é transportado ilegalmente para o interior do Rio Grande do Sul para trabalhar na falsificação de sabão líquido. Depois de dias isolado no meio da mata, ele ressignifica sua solidão.

Elenco: Phillipe Coutinho, Edu Mendas, Áurea Baptista e Ederson Carlos

YÃMÎ YAH-PÁ | Rio de Janeiro - 17'02"

Direção: Vladimir Seixas

Sinopse: As memórias de uma mulher indígena em luto e sua busca pela antiga aldeia na floresta em um mundo pós-apocalíptico.

Elenco: Rosa Peixoto