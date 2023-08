Gramado 2023: Mussum e o cinema popular

Elenco de Mussum, em Gramado. Foto Edson Vara/Pressphoto

GRAMADO - Ontem foi dia de cinema popular no festival. Pelo menos em parte, já que o documentário Anhangabaú não se enquadra nesse quesito. Mas a premiação de Ingrid Guimarães com o Troféu Cidade de Gramado e a exibição do longa de ficção Mussum, o Filmis, justificam o título.

A própria Ingrid, ao receber o prêmio, lembrou que comédias e cômicos têm pouca vez em festivais de cinema. Verdade. Se fizermos uma estatística vamos ver que comédias e seus atores e atrizes poucas vezes recebem consagração na época em que são feitos. Apesar do diálogo com o público, são, em geral, esnobados pelas curadorias de mostras, festivais, crítica e estudiosos do cinema. Apenas a posteriori recebem reconhecimento acadêmico, como aconteceu com as chanchadas e alguns dos seus expoentes, em particular Oscarito e Grande Otelo. Mortos, e com seus filmes ausentes das telas, viraram temas de livros e teses. Assim é a vida, mas não deveria ser.

Isso tudo para dizer que Mussum, o Filmis, dirigido por Silvio Guindane, busca, claramente, diálogo com o público brasileiro. Que, aliás, anda bastante reticente em relação ao cinema nacional. Sem cota de tela, a produção cinematográfica do país chegou ao nível residual de menos de 1% de ocupação do mercado. Nível que, se não é histórico (provavelmente na era Collor foi pior), está entre os piores já registrados desde que a medição da ocupação das telas começou.

A ideia de buscar uma figura muito popular como Mussum (Antonio Carlos Bernardes Gomes) leva a um desenvolvimento cinematográfico tão competente quanto simples. Guindane não inventa, e nota-se o capricho da produção. A começar pela excelente escalação de elenco, pondo em cena atores e atrizes como Ailton Graça, Cacau Protásio e Neusa Borges, entre outros.

Também aposta nos sentimentos básicos do espectador, formatando-se como "dramédia", como bem assinalou Ailton Graça, que interpreta, com brilho, Mussum na fase adulta do personagem. Ou seja, um mix de drama com comédia, como faziam diretores como Dino Risi e Mario Monicelli no auge da chamada commedia all'italiana. Faziam graça durante quase toda a duração da obra e terminavam com uma pancada no espectador.

Outra preocupação do filme é mostrar o, digamos, lado oculto de uma personalidade pública. Infância pobre, início de carreira militar, vocação musical no conjunto Originais do Samba, depois lançado à comédia primeiro por Chico Anysio e depois por Renato Aragão, mentor do grupo Os Trapalhões, dono de imenso sucesso na TV e no cinema. Com sua simpatia, Mussum fazia o tipo engraçado, malandro, e cuja marca registrada era transformar palavras terminadas em "e" em "is". Parece que esse bordão foi inventado por Chico Anysio e depois expandido para um vocabulário mais amplo pelo próprio Mussum.

Para resumir, o filme tem muito samba, muita graça e algumas situações dramáticas, como aquela da morte da mãe do protagonista. Em sua simplicidade, é uma obra feita para rir e para chorar, que é o que a maior parte do público vai buscar no cinema. Rir faz bem e emocionar-se também, queiram ou não.

Se de fato vai encontrar o coração do público, só saberemos em novembro, quando estrear em circuito comercial. Aqui em Gramado é bem capaz de render um Kikito de melhor ator para Ailton Graça e talvez algum reconhecimento a Cacau Protásio como protagonista. Ou poderá ir ainda mais longe?