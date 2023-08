Gramado 2023: O Barulho da Noite

GRAMADO - O Barulho da Noite, filme de Tocantins, de Eva Pereira, veio mesmo para causar. Com sua delegação numerosa, lotou o palco do Palácio dos Festivais. E também entupiu a sala de debates do Recreio Gramadense, onde cada discurso da diretora ou da atriz principal eram recebidos com empolgadas salvas de palmas. Bom, a claque faz parte do jogo, talvez com intuito de influenciar o júri (embora duvide da eficácia). Mas, de qualquer forma, não cria ambiente para a reflexão que o filme, em si, bem pediria.

Afinal, mexe com tema complicado - abuso infantil, estupro de menor. E o faz, reconheça-se, de maneira nada sensacionalista. Porém tal tema não pode passar de maneira leve. Ainda mais que ambientado no campo, num lugar de início tratado como idílico e isolado, com direito a banhos no rio e alegria familiar.

Há o pai, Agenor (Marcos Palmeira) a mãe mais jovem que o marido, Sônia (Emanuelle Araújo), e duas filhas. O pai é jovial, brinca com as crianças o tempo todo. Mas vai se ausentar para as festas do Divino. Pouco antes da partida de Agenor, chega à fazenda seu sobrinho, Athayde (Patrick Sampaio).

Pensei comigo - na ausência do marido, vai haver uma tensão sexual entre os dois personagens jovens. Seria quase um clichê. Mas a vida, se sabe, é feita de lugares-comuns e estes bem podem entrar numa obra de arte sem causar espanto. Desde que se justifiquem no contexto para não abusar da boa-fé do público, que faz um pacto de credibilidade com o artista. Pacto que pode ser quebrado a qualquer momento. Hitchcock sabia disso. Basta ler sua longa entrevista a François Truffaut. Tinha pavor de "perder o público", como dizia.

Bem, achei que o filme é bem estruturado e não corre esse risco. Pelo contrário, em termos de linguagem cinematográfica é bastante consistente, câmera segura para uma estreante (em ficção longa), trabalho de som competente, etc. Menos em dois pontos fracos. Me parece que o personagem Athayde, que vai desencadear toda a tragédia não é bem construído a ponto de nele vermos um possível anjo exterminador. Segundo, a passividade da mãe não é crível. A justificativa dada no debate - de ser ela própria vítima de estupro na infância - não cola muito. Tudo junto, somadas algumas coisas e subtraídas outras, é uma boa estreia em ficção.

Documentário. Da Porta para Fora (DF), de Thiago Foresti é um documentário sobre a vida dos entregadores por aplicativo e durante um período particular, a pandemia da Covid-19. Com as pessoas (ou boa parte delas) confinadas em suas casas, os entregadores multiplicaram-se. Ao mesmo tempo, foram mais explorados do que nunca pelas plataformas. O filme segue alguns deles em seu dia-a-dia complicado, estressado pelo trabalho insano para gerar renda para suas famílias. Simpatizamos com eles.

Continua após a publicidade

O interessante é que as imagens foram, em sua maioria, captadas pelos próprios entregadores e enviadas para o diretor. Montadas, expressam uma sinceridade rara e a força incomum do amadorismo, sob condição de risco. Uma delas, por exemplo, se acidenta e filma a si mesma.

Dessa forma, prevalece o sentido observacional do longa, o que beneficia a empatia com os personagens. Falta, talvez, um aprofundamento maior nessa questão fundamental do nosso tempo que é a precarização intensiva do trabalho. Todos estamos virando precários, mas os motoqueiros que trabalham com entregas talvez sejam a parte mais visível desse rearranjo do capitalismo no sentido de multiplicar seus lucros e eximir-se de obrigações trabalhistas.

Acho, repito, que é a questão da hora e vem merecendo a atenção de estudiosos devotados à precarização, como Ricardo Antunes, professor de sociologia do trabalho na Unicamp e autor de várias obras sobre o assunto. Deveria interessar mais a cineastas, pois é o que existe de urgente na sociedade contemporânea.