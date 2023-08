Gramado 2023: Retratos fantasmas...que nos assombram

O diretor Kléber Mendonça Filho, em Gramado/Edson Vara Pressphoto

GRAMADO - Sempre se espera boa coisa vinda de Kléber Mendonça Filho. Mas, há de se convir, desta vez o resultado fica acima da expectativa. Retratos fantasmas, apresentado fora de concurso na abertura do Festival de Gramado, é um desses filmes que nos encantam durante a exibição e ficam conosco depois de deixarmos o cinema. Entra em cartaz dia 24, em várias cidades do país.

Na conversa com o diretor, disse a ele que Retratos Fantasmas é desses filmes que colocam um problema ao crítico - são tão ricos de possibilidades que não sabemos por onde entrar e começar a escrever sobre ele. Por outro lado, tal riqueza nos dá a possibilidade de entrar por qualquer uma de suas "portas" imaginárias e, através dela, começar a passear pelas veredas abertas pela obra.

Desse modo, me parece inicialmente que Retratos Fantasmas seja um filme sobre a memória, com tudo o que ela comporta de mistério. A memória nos estrutura, determina, por assim dizer, as possibilidades do que podemos ser. Ao mesmo tempo, a memória, se sabe, é algo dinâmico, que vai mudando ao longo da nossa vida e adquirindo significados diferentes à medida que se mescla à nossa experiência e ao acúmulo de novas memórias agregadas ao "estoque".

Boa parte do terço inicial do filme é centrado no apartamento onde o cineasta morou. Lembranças com a mãe, já morta, e dos ambientes domésticos, que aparecem em várias cenas dos outros filmes do diretor - tais como O Som ao Redor e Aquário. Em certo momento da vida, o diretor, já casado e com filhos, teve de sair desse apartamento, situado no bairro Setúbal, no Recife. Me lembrou, de imediato, a poesia de outro pernambucano, o poeta Manuel Bandeira, quando ele fala do seu quarto, na casa demolida, que, no entanto, sobrevive em sua memória. Em outra dimensão, porém vívida e atuante.

Memória da casa, mas também memória dos antigos cinemas de rua do centro do Recife, boa parte deles desativada e transformada em templos evangélicos ou estacionamentos. É a história do Recife mas, em boa parte, de qualquer grande cidade do país, todas elas assoladas pela sanha imobiliária de expansão, que os defensores do grande capital chamam de "destruição criativa". Caetano Veloso, em sua singela poesia, falando de São Paulo, evoca "a grana que ergue e destrói coisas belas". Mais destrói do que ergue, diga-se.

Como cineasta do Recife, Kléber, junto com seus colegas, preocupa-se com a descaracterização da metrópole pela especulação imobiliária. É todo um modo de vida que se vai. Pontos de referência, signos concretos de experiência coletiva, tudo vai pelo ralo.

No entanto, ele diz, procura evitar o tom nostálgico. O que isso significa? Simplesmente, que não devemos mitificar o passado, achar que tudo de bom já passou e que o futuro só encerra medos e desastres. A nostalgia, vista dessa forma, é paralisante, tanto para o indivíduo como para as sociedades.

Lembrar é preciso e isso não precisa paralisar ninguém. Pelo contrário: numa hipótese otimista, olhando para o passado, podemos aprender caminhos melhores para o presente e para o futuro.

As "madeleines" proustianas de Kléber são esses velhos cinemas. Suas salas enormes e muitas vezes luxuosas. Os filmes que exibiam e formam o caráter do cinéfilo. E também seus funcionários, como o senhor Alexandre, projecionista de um desses antigos templos. De certa forma, o que diz o veterano técnico, por exemplo que se aborreceu durante os quatro meses em que O Poderoso Chefão esteve em cartaz, o leva a uma antítese da visão romântica de Cinema Paradiso - esse clássico da nostalgia cinematográfica.

Há, porém, no filme (ou pelo menos assim o percebi) um travo leve de melancolia pelo tempo passado. Um laivo, um respiro desse sentimento, matizado pelo clima fantástico por vezes impresso na tela. Velhos fantasmas que surgem e desaparecem, como no interior de prédios degradados de cinema que, em outros tempos, foram ambientes cheios de vida e dos sonhos das pessoas que os frequentavam. E que lá iam em busca de outros sonhos - aqueles projetados sobre uma tela grande, numa sala escura e cheia de gente. O cinema enfim, a experiência ritual do cinema, codificada ainda no final do século 19 para se tornar a grande arte do século 20, como dizia Lênin.

O filme é narrado em primeira pessoa pelo próprio diretor. Narrado com toda calma, dando tempo para reflexão e para a fruição das imagens que desfilam na tela. Vamos aos poucos mergulhando no filme, sendo tragados por esse clima que ronda o realismo documental, mas oscila para uma certa irrealidade.

Documentário ou ficção? A pergunta pode ser pertinente mas não leva a uma resposta fácil. Menos ainda depois de um epílogo bastante surpreendente e de conotação fantástica. Beleza de filme.