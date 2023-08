Gramado 2023: Tia Virgínia, com a incrível Vera Holtz

GRAMADO - Tia Virginia, de Fábio Meira foi, até agora, o filme mais aplaudido do festival. Aliás, em algumas ocasiões, foi aplaudido em cena aberta, tal o encantamento do público com certas situações cômico-dramáticas, em especial em momentos estupendos de Vera Holtz. Ela é a Tia Virgínia, protagonista da história. Mulher madura, ficou para titia para cuidar da mãe, inválida (Vera Valdez).

O filme é enganoso. Começa com Virgínia passando vários minutos a dar corda em um velho relógio. Olhamos para um relógio antigo e o que vemos? O tempo. O tempo passou para Virgínia, ela perdeu a vida, não realizou seus sonhos.

Mas isso iremos descobrindo aos poucos, até chegarem suas duas outras irmãs, Louise Cardoso e Arlette Salles. Estas são bem-sucedidas. Viajaram, casaram, tiveram filhos. Virginia ficou para titia. Para cuidar da mãe.

Histórias de ressentimentos familiares são comuns no cinema. A mais radical que conheço é Parente É Serpente, comédia dramática de Mario Monicelli. A situação é parecida, mas não igual. Em Monicelli, os pais estão idosos demais para cuidarem de si mesmos. Algum dos filhos terá de se sacrificar para se ocupar dos velhos. A velhice pode ser um peso. E não apenas para os velhos. O desfecho de Monicelli é radical, como ele próprio era. Basta lembrar que, com mais de 90 anos, ao saber que tinha câncer de próstata, não pestanejou e atirou-se de uma janela do hospital.

Em Tia Virgínia as coisas são mais sutis. Depois daquele prólogo com o relógio vamos aos poucos conhecendo a casa. Uma casa enorme, retirada, em que vivem Virgínia e a mãe. Uma empregada ajuda no serviço. Os cômodos são atulhados de objetos, como costumam ser as casas antigas. Ninguém joga as coisas fora e eras geológicas de objetos sem uso vão sendo acumuladas, umas sobre as outras. A sensação é de claustrofobia.

Até que chegam as irmãs. Vieram para a ceia de Natal. Enquanto preparam a comida, vão conversando. Os ressentimentos vão aparecendo. E se tornando agudos. Disse no começo que o filme é enganoso. E é. Parece, de início, ele próprio algo velho, antiquado mesmo. Mas é um ardil. As coisas vão se modificando com as conversas entre irmãs e os conflitos afloram, pontuados de ironias. Voltarão a ficar reprimidos, como às vezes acontece com as diferenças familiares? Assistam a Tia Virgínia e verão.

A mise-en-scène de Meira (autor também de As Duas Irenes) é muito sagaz ao fazer subir a pressão sem entornar o caldo de uma vez. Pelo menos até certo ponto. Age de maneira controlada e prepara o desfecho, uma verdadeira epifania. Uma taça "do casamento de mamãe" atirada ao solo é um signo de ruptura.

As gradações de tensão ajudam a contar a história. Frustrada, Virgínia se apega a um raro momento de glória em sua vida pregressa - quando trabalhou na encenação de A Casa de Bernarda Alba. Uma única apresentação, segundo Tia Virgínia, mas muito aplaudida. Eis aí a referência para o filme - o drama de García Lorca, o último de sua trilogia. A reclusão das filhas, com a mãe viúva, na casa de família onde a tensão cresce ao limite do insuportável. Lorca morreu fuzilado pelos fascistas.

Esse mote e uma performance ao som do Bolero de Ravel preparam o ambiente para o solo magnífico de Vera Holtz. O festival mal começou mas e já surgiu uma das favoritas ao troféu de melhor atriz.

CURTAS

A última vez que ouvi Deus chorar (MG), de Março Antônio Pereira. Direto criativo, oriundo de Cordisburgo, desta vez conta a história de Maria, jovem trabalhadora rural, que aparece grávida. Poderia ser uma alegoria bíblica, mas o pai do feto que Maria traz no ventre não é exatamente o Senhor. Um filme estranho, que leva as marcas do diretor, porém não parece tão inspirado quanto os anteriores.

Camaco (MG), de Breno Alvarenga. A questão da mineração predatória em Minas Gerais, vista por um ângulo inusitado: a criação de um dialeto secreto como forma de resistência, para os mineradores se comunicarem entre si, sem serem entendidos pelos patrões. Promete mais do que cumpre. E a questão urgente porém crônica do extrativismo predatório fica um pouco pelo caminho.