Gramado 2023: Um noite cearense

GRAMADO - A ficção Mais Pesado que o Céu e o documentário Memórias da Chuva compuseram uma noite cearense no Festival de Gramado. Não apenas vêm do mesmo Estado, mas da mesma região - a da cidade de Jaguaribara, engolida pelas águas da represa do Castanhão.

Na ficção, longa assinado por Petrus Cariry, temos em cena dois seres errantes - Tereza (Ana Luiza Rios), que carrega um bebê nos braços. E Antonio de Lucena (Matheus Nachtergaele) que pede carona para alcançar o Maranhão e se reunir a um amigo num mirabolante negócio de caranguejos. Acabam reunindo as duas caminhadas e alcançam uma espécie de bar comandado por uma figura benigna interpretada por Sílvia Buarque.

O filme tem a excelência visual conhecida de Petrus Cariry, que além de dirigir assume a direção de fotografia. O elenco é de primeira. E a história deslancha bem, com cenas pontuais marcantes da dupla protagonista. Fazem o que podem para sobreviver no ambiente hostil onde não existe um trabalho decente e minimamente remunerado. A cidade engolida pelas águas é apenas uma lembrança de tempos melhores. A realidade agora é outra, e muito mais dura.

Optando por um recorte realista, porém pontuado de momentos poéticos, o filme se encaminha para um desfecho duro, mas que, mesmo assim, acaba surpreendendo o público por sua crueza e intensidade. A reação, no cinema, foi de espanto. E explica a reação gélida dirigida à obra.

Cabe uma pergunta. O artista é obrigado a agradar ao público? Não, claro que não. Mas também o público não é obrigado a agradar ao artista. Como dizia um famoso produtor ao cineasta italiano Federico Fellini: "Pelo amor de Deus, ponha um pouco de esperança em seu final, ao menos um raiozinho de sol." Aqui a opção foi outra. Escuro total. Respeita-se, mas quem escolhe a via áspera paga pela opção.

Documentário. Já Memórias da Chuva, de Wolney Oliveira, conta exatamente a história da inundação de Jaguaribara para a construção da represa de Castanhão. Traz depoimento das pessoas que perderam suas casas e suas referências. Até mesmo os mortos, que descansavam no cemitério que iria ser alagado foram transportados para um novo campo santo, a ser anexado à nova cidade que substitui a que vai desaparecer sob as águas.

O filme é muito bem documentado e conta uma história que nem todos conhecem, sobretudo nas outras regiões do país. Põe em evidência os custos humanos de uma obra de grande porte. Mesmo quando as pessoas são ressarcidas de suas perdas materiais, ganhando casas novas e até maiores do que as que tinham, nunca é a mesma coisa.

E assim, a utopia da Nova Jaguaribara logo mostra suas fraturas. Um modo de vida desaparece; a antiga intimidade entre vizinhos já não é a mesma. A cidade projetada não oferece o mesmo ambiente de sociabilidade. Ela é maior. Estende-se em várias direções. Já é mais difícil de ser percorrida a pé. Não há emprego, a população não aumenta na medida que esperava o prefeito.

E então vem o mais dramático - o imenso reservatório, que iria abastecer Fortaleza e outras regiões, revela-se um fiasco. Não suporta as secas e vai perdendo nível. Pessoas que viviam da pesca ficam sem modo de ganhar a vida. A utopia da água farta esgota-se. Tudo vai secando e se transformando num fio d'água.

Um fenômeno é registrado. As pessoas vão para lá nos fins de semana, e buscam pelos restos da cidade afundada, agora exumados pela seca. Vêem os restos da Igreja e outros pontos simbólicos da cidade, como escolas. Em especial, buscam vestígios de suas antigas moradias, onde, dizem, foram felizes em algum lugar do passado.

Engenheiros não medem custos humanos das obras. Cineastas se obrigam a fazê-lo.

Curtas

Sabão líquido (RS), de Fernando Reis e Gabriel Faccini. Um rapaz é transportado clandestinamente para uma região erma para falsificar sabão líquido. Na solidão, e com medo, resolve tomar outro rumo na vida. A história não faz sentido, mas é muito bem filmada.

Jussara (BA), de Camila Cordeiro Ribeiro. Uma animação delicada, com belos desenhos que lembram pintura a guache. A história é a de uma velha senhora que detém a memória da comunidade e decide transmiti-la às outras pessoas. Muito sintético e bonito.