Gramado 2023: Uma Família Feliz

GRAMADO - A noite começou com um thriller - Uma Família Feliz - e terminou com o documentário Roberto Farias - Memórias de um Cineasta.

A chegada do elenco de Uma Família Feliz foi um acontecimento no tapete vermelho. Afinal, para delírio de tietes, chegavam a Gramado os dois protagonistas, os globais Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini. Eles são mamãe e papai da tal família feliz, que acaba de ganhar novo filho para se juntar às duas irmãs já existentes. Família tipo propaganda de maionese; gente bonita, saudável, morando numa casa de cinema. Mas é tudo aparência e as coisas começam a dar errado. O roteiro é de Raphael Montes, escritor de livros de suspense.

Começa de modo alucinante, com Grazi ao volante de um carro em alta velocidade e fazendo malabarismos numa pista de mão dupla. Ao seu lado, uma das filhas. Corta para o que aconteceu até chegar àquele momento.

E então assistimos à, por assim dizer, desconstrução da família feliz. Não é preciso entrar em detalhes. Apenas dizer que as crianças apresentam sinais misteriosos de violência. Uma delas está gravemente enferma. E por aí vai. Quem será responsável pelas agressões?

Se o desfecho não pode ser acusado de falta de originalidade, a construção do suspense é toda feita em forma de clichês. Da troca de suspeitos (à la Hitchcock) à música onipresente que assinala ao espectador a existência de perigo por trás da mais inocente das cenas. Enfim, o público, e sobretudo a crítica, ficaram muito decepcionados com esse concorrente tão esperado - afinal é dirigido por José Eduardo Belmonte, cineasta que já assinou obras mais consistentes. Esteve aqui mesmo em Gramado, ano passado, com O Pastor e o Guerrilheiro, um filme político interessante e digno. Não repetiu a dose.

Documentário

Roberto Farias - Memórias de um Cineasta é dirigido pela filha do personagem, Marise Farias. Esboça uma trajetória linear de Roberto Farias (1932-2018), que teve e tem papel de destaque na história do cinema brasileiro.

Nascido em Nova Friburgo, Roberto se interessou cedo pelo cinema e fez dele sua profissão. Veio da chanchada, com Rico Ri à Toa, tornou-se mestre do cinema policial com Cidade Ameaçada e Assalto ao Trem Pagador, fez sucesso com a trilogia sobre Roberto Carlos, diversificou seu trabalho para a televisão e também foi importante dirigente da política cultural do cinema, tendo presidido a Embrafilme, durante o governo militar, em sua fase de maior sucesso comercial.

O doc reúne trechos dos principais filmes de Roberto e entrevistas concedidas à filha já com vistas ao documentário. Este é uma obra competente, de mão única, dada a relação familiar entre diretora e personagem.

Ficam muitas lições desse documentário, a principal, a meu ver, a atenção de Roberto Farias com o público do cinema, preocupação que, em aparência, sumiu do horizonte dos cineastas, ou da maior parte deles. A prioridade é expressar-se, sem levar em conta se existe alguém interessado do outro lado do balcão.

Roberto, pelo contrário, era homem de mercado e queria atingir o público. Queria gente lotando as salas para ver seus filmes. Daí a autocrítica que o levou a podar 20 minutos de Selva Trágica que, para alguns críticos (não este que escreve) seria sua obra-prima.

Curtas

Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (RJ). O diretor de Fantasma Neón, que fez muito sucesso ano passado, desta vez não mostra a mesma inspiração. O filme é cifrado e fala de um pássaro chamado Memória que esqueceu como voltar para casa. O mesmo rigor cinematográfico se encontra em algumas cenas. Mas o conjunto faz menos sentido.

Casa de Bonecas, de George Pedrosa (MA). Eu quase ia escrever que o filme discute questões de gênero, mas seria abusar do verbo "discutir". Apenas mostra, de forma apologética e pós-moderna, os "corpos" em transformação e elogios recíprocos. Duro de assistir.