Gramado amanhece em choque com a morte de Léa Garcia

Léa com o Kikito gigante que fica na entrada do Palácio dos Festivais em Gramado. Foto de Edson Vara/Pressphot

GRAMADO - O festival amanheceu em estado de choque com a notícia da morte de Léa Garcia durante a madrugada. A atriz tinha 90 anos e receberia hoje à noite o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra. Léa já havia recebido um Kikito de melhor atriz por sua atuação em Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Uma entre inúmeras premiações que recebeu ao longo de sua longa trajetória.

Carreira que vem lá de trás, em sua participação no Teatro Experimental do Negro, em filmes como Orfeu Negro, Ganga Zumba, Compasso de Espera, Quilombo, Cruz e Souza, Orfeu, Viva Sapato, Sudoeste, Boca de Ouro, Um Dia com Jerusa, O Pai da Rita. Isso, no cinema. Imensos trabalhos também na TV e no teatro, por onde começou, ao lado de Abdias Nascimento, nas peças Rapsódia Negra e Imperador Jones.

Léa receberia hoje à noite, junto com a atriz Laura Cardoso, seu troféu Oscarito, uma das distinções de Gramado. Foi a várias sessões no festival, sempre muito aplaudida pela plateia.

Ainda não resolveram o que fazer. Seu filho, Marcelo, está aqui no festival. Provavelmente, será mantida a homenagem, agora póstuma, e o filho receberá o troféu por ela. Mas isso é especulação. Ainda não há nada oficial. O choque é geral e a direção do festival não descartou mudanças na programação em virtude do luto súbito.

Acréscimo. O festival divulgou nota com alterações na programação em virtude do falecimento da atriz Léa Garcia: