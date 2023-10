‘Il Boemo’: filme encantador resgata do esquecimento um genial músico checo do século 18; conheça

Talvez seja uma das últimas chances de assistir a Il Boemo, de Petr Václav, numa sala de cinema. Em São Paulo, está em um único horário (15h30) no Espaço Itaú Pompeia. Não são apenas os filmes brasileiros que disputam migalhas no circuito comercial - os estrangeiros de qualidade também são confinados a frestas deixadas pelos blockbusters de turno. Pelo aplicativo do Espaço Itaú de Cinema, o filme migra amanhã para a Sala 5, às 14h, na Rua Augusta. Aproveitem.

Il Boemo é uma grata surpresa. Aliás, nem bem é surpresa. Fui advertido da sua existência ao ouvir, como de hábito, o tradicional programa de crítica Le Masque et la Plume, da France Inter. Os críticos, de modo geral muito exigentes, colocaram o filme nos cornos da Lua.

Justificável. Obra de época, Il Boemo, cinebio do músico checo Josef Myslivecek (1737-1781), dribla uma armadilha frequente, a do academicismo. Pelo contrário, nada tem de bolorento ou museológico. É cheio de vida, de música, de paixão e rivalidades. Um destaque: o encontro do adulto Myslivecek com Mozart, ainda um menino precoce. O checo toca um tema que está desenvolvendo e, para seu pasmo, assiste ao prodígio desenvolvê-lo e desdobrá-lo ao piano, como se a obra fosse dele.

Há vários temas encadeados na história de Myslivecek. Um deles, o da vida trágica do artista. Já começa assim, com o músico lutando para sobreviver, enquanto vende relíquias a preço de banana para pagar o aluguel e refeições miseráveis. Depois dessa introdução, a trajetória do músico é reconstituída em flashback. De sua chegada a Veneza, onde pretende estudar e fazer sucesso. Onde dá aulas e procura um espaço na sociedade.

Há as relações com a corte e as mulheres. Homme à femmes, Myslivecek envolve-se com várias mulheres, de nobres a cantoras. Tem um grande amor, mas ela é casada.

A nobreza trata os artistas como empregados de segunda categoria. Ou mais abaixo ainda. Pode admirar a música, mas coloca o músico no escalão inferior da pirâmide social. Há uma cena interessante (e escatológica) com o rei de Nápoles defecando diante de um pasmo Myslivecek, que é convidado, em seguida, a admirar a excelência das fezes reais.

Em outra sequência, Myslivecek, depois de um concerto exitoso, é visitado pela direção do teatro e avisado de que será substituído por outra estrela - Mozart, no caso. A conversa sinuosa dos diretores, elogiando e ao mesmo tempo avisando que irão dispensá-lo, tudo dito com palavras suaves e implacáveis, lembra o discurso dos executivos de RH de hoje quando vão despedir um velho empregado. É um elo entre passado e presente. Mais um.

Myslivecek foi ainda ferido pelo destino ao contrair sífilis em um bordel napolitano. A doença não tinha cura e os enfermos eram condenados a definhar e enfrentar deformações físicas. Com o rosto devastado, Myslivecek era obrigado a reger e a dar aulas com a face coberta por uma máscara.

A sua música - lírica em especial - é fabulosa. E o diretor tem o bom senso de colocá-la de forma abundante ao longo das 2h23 minutos de duração do filme. Ficamos querendo mais. Myslivecek é um músico a ser redescoberto. E Václav, um cineasta a ser seguido. A trilha sonora de Il Boemo está disponível no Spotify e outros agregadores.