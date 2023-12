'Levante', com temática de aborto, vence a mostra nacional do Fest Aruanda

'Levante' , de Lillah Halla, e 'Saudade fez morada aqui dentro', de Haroldo Borges, são os grandes vencedores do 18º Fest Aruanda. Entre os curtas, o melhor foi Pulmão de Pedra, de Torquato Joel. Esse é o resultado, e é o que fica registrado. Mas, dito isso, preciso lembrar que o Aruanda, em sua 18ª edição, teve outros momentos inesquecíveis. Um deles, a presença de dois participantes do clássico documental Aruanda, filme de Linduarte Noronha de 1960 e que dá nome ao festival paraibano. Eram crianças na época da filmagem. Hoje são idosos, que se emocionaram com a homenagem. E nós, da plateia, nos emocionamos com eles.

O outro, a presença de Geraldo Vandré durante o festival e na cerimônia de encerramento, quando foi projetado um documentário alemão sobre ele, feito em seu exílio, em 1973, apogeu da ditadura brasileira. Vandré era um dos artistas perseguidos e teve de sair do país. No filme, podemos vê-lo jovem, com aquela presença marcante no palco, tocando seu eficaz violão de dois acordes e dando profundidade poucas vezes alcançada pelo canto político e engajado brasileiro. Cantou, entre várias músicas conhecidas (entre elas, Caminhando), uma ode a Che Guevara, que havia sido assassinado na Bolívia em 1967.

Na entrevista que concedeu, Vandré pouco falou. Mas houve um momento de emoção, ou melhor dois, quando dois jovens, adolescentes ainda, vieram prestar-lhe homenagem e pedir autógrafo do ídolo na capa de um dos seus discos. Discos à antiga, aqueles formidáveis bolachões que tinham espaço de sobra para o exercício da arte dos capistas. E também para os autógrafos dos artistas. Meio recluso e afastado dos palcos, Vandré, próximo dos 90 anos de idade, ainda atravessa gerações e interessa aos jovens. Pelo menos àqueles jovens inteligentes, que nos devolvem a fé na juventude.

Um filme também jovem venceu a competição nacional de longas-metragens. Levante, de Lillah Halla, participou do Festival de Cannes e já estreou na França - com críticas de predominância positiva. O Libération deu-lhe quatro estrelas para um máximo de cinco e um texto elogioso da crítica Camille Nevers, que tende a simpatizar com a temática feminista, mas é exigente quanto ao aspecto formal da obra.

Há do que gostar em Levante. Em especial, o frescor de suas sequências de abertura, espécie de cartão de visitas para um grupo alegre de meninas, diverso, variado e feliz. Formam uma equipe de vôlei e têm um desafio pesado pela frente. Desafio que se torna ainda maior quando sua estrela (Ayomi Domenica, melhor atriz) descobre-se grávida. É como uma anomalia em sua vida e poderá custar-lhe uma bolsa de estudos no Chile. Apoio paterno, legislação brasileira hostil, grupos fundamentalistas anti-aborto vão se sucedendo numa trama ágil e que nunca deixa o ritmo cair. Bem bom, apesar de uma ou outra solução mágica no percurso.

Bem premiado, também, foi Saudosa Maloca, que recebeu os troféus de direção (Pedro Serrano) e ator (Paulo Miklos), entre outros. A opção foi evitar uma cinebiografia de Adoniran Barbosa em proveito de uma reinvenção poética e imagética dos versos do compositor, ressaltando sua faceta de grande cronista da cidade de São Paulo, com epicentro no bairro do Bexiga.

O subversivo Peréio, eu te odeio foi ignorado pelo júri oficial e consagrado pelo júri popular. Podemos arriscar uma interpretação dessa dualidade - o velho Peréio, desbocado e desafiador do politicamente correto ainda exerceria seu charme sobre a plateia. O post que coloquei no Facebook sobre o filme foi o mais acessado, comentado e compartilhado entre todos os que escrevi sobre os filmes do festival Aruanda. Hipótese: muita gente boa (e não apenas da direita) estaria já se cansando desse moralismo lacrador contemporâneo? Não é afirmação. É tema para debate, galera!

Ana, de Marcus Faustini, e Citrotoxic, de Julia Zakia, têm qualidade e levaram prêmios do júri oficial (confiram a tabela). Senti prazer ao vê-los, ambos com propostas narrativas não usuais. O primeiro, focado nos subúrbios do Rio, raramente retratados no cinema carioca. Deve haver uns cem filmes ambientados na Zona Zul para um no subúrbio. O segundo trabalha numa pegada intimista de relação de mãe solo e sua filha, mas denuncia o problema mais amplo e grave dos agrotóxicos.

Senti falta de uma premiação mais consistente para Othelo, o Grande, que levou apenas o troféu de montagem e uma menção honrosa à figura artística de Grande Otelo. É pouco para um documentário muito bem feito, emocionante e que funciona como denúncia do racismo enrustido à brasileira, pela voz não de um militante, mas de um dos nossos maiores artistas.

Na seção Sob o Céu Nordestino, os dois mais premiados foram o baiano Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges, e o pernambucano Sem Coração, de Nara Normande. Ambos como foco em personagens adolescentes. Em Saudade, o protagonista é jovem Bruno, de 15 anos, que está ficando cego devido a uma doença degenerativa e vê-se obrigado a reinventar a vida. O segundo, de fundo autobiográfico, foca na relação de duas meninas que vivem numa praia e descobrem o afeto recíproco. Muito bem filmados, ambos.

Mas foi o cearense Memórias da Chuva, de Wolney Oliveira, o longa que mais sensibilizou a plateia. Ganhou também o troféu de montagem em seu segmento. Wolney alcança empatia com o público pela maneira humana como narra a sua história - o alagamento da cidade de Jaguaribara para construção do açude do Castanhão. O apego da população aos seus lares, seus hábitos de vida e mesmo a seus mortos, enterrados no cemitério local, é de tal forma tocante que faz lembrar os versos do grande Manuel Bandeira ao evocar sua casa, destinada ao desaparecimento:

Vão demolir esta casa.

Mas meu quarto vai ficar

Não como forma imperfeita

Neste mundo de aparências:

Vai ficar na eternidade,

Com seus livros, seus quadros,

Intacto, suspenso no ar!

Entre os diversos curtas apresentados neste Fest Aruanda, faço um destaque para Pulmão de Pedra, de Torquato Joel, vencedor dos prêmios de melhor curta, som e fotografia. Imagino que só não tenha levado o prêmio da crítica, porque esta já o havia elegido em festival anterior.

Torquato, um mestre da forma (mas não da forma vazia e estetizante), faz o perfil de um minerador cujos pulmões já estão sentindo os efeitos do contato letal com a poeira da extração de mica (ou malacacheta). Mineral nobre, é usado na fabricação de aparelhos que trabalhadores como Joãozinho, protagonista do filme, não poderão comprar. Mas em cujo garimpo comprometerão sua saúde. Todo um ciclo do extrativismo brasileiro e do capitalismo predador, que pouco ou nada liga para o lado humano do trabalho, estão expostos em sintéticos 14 minutos. Que nos deixam, quase literalmente, sem fôlego.

Premiados Aruanda 2023

OS PREMIADOS:

Longa brasileiro:

. "Levante", de Lillah Halla (SP)- melhor filme, atriz (Ayomi Domenica), atriz coadjuvante (Loro Bardot), roteiro (Maria Elena Morán e Lillah Halla), som (Waldir Xavier), figurino (Nicole Dravieux e Nina Maria)

. "Saudosa Maloca", de Pedro Serrano (SP) - melhor direção, ator (Paulo Miklos), trilha sonora(Pedro Serrano, André Nammur e Mariano Alvarez), direção de arte (Claudia Terçarolli)

. "Peréio, Eu Te Odeio", de Allan Sieber e Tasso Dourado (RJ) - melhor filme pelo Júri Popula. xcv

. "Ana", de Marcus Faustini (RJ): Prêmio Especial do Júri e melhor ator coadjuvante (Gustavo Luz)

. "Othelo, o Grande", de Lucas H. Rossi (RJ) - melhor montagem (Willem Dias e Lucas H. Rossi) e menção-homenagem in memoriam a Grande Otelo

. "Citrotoxic", de Júlia Zakia (SP) - melhor Fotografia (Julia Zakia e Dafb)

. Curta-metragem (Brasil)

. Pulmão de Pedra", de Torquato Joel (PB) - melhor curta pelo júri oficial, melhor curta pelo Público, ator (Joãozinho), fotografia (Rodolpho de Barros), som (Bruno Alves e Ester Rosendo)

. "O Presente", de Úrsula Marini (RJ) - melhor atriz (Helena Varvaki)

. "Vão das Almas", de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape (DF): Prêmio Especial do Júri

. "Feira da Ladra", de Diego Migliorini (SP)- melhor figurino (Anita Blumenschein), menção honrosa para a atriz Vera Valdez

. "O Brilho Cega", de Carlos Mosca (PB) - melhor direção de arte (Carlos Mosca)

. Mostra Sob o Céu Nordestino:

Longa-metragem:

. "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges (Bahia): melhor filme e prêmio Cagepa, ator (Bruno Jefferson), atriz coadjuvante (Wilma Macedo), ator coadjuvante (Ronnaldy Gomes), roteiro (Haroldo Borges e Paula Gomes)

. "Sem Coração", de Nara Parente e Tião (PE): melhor direção, fotografia (Evgenia Alexandrova), trilha sonora (Tratenwald), direção de arte (Thales Junqueira), figurino (Preta Marques), som (Lucas Caminha, Riccardo Spagnol e Gianluca Gasparrini).

. "Memória da Chuva", de Wolney Oliveira (CE): Juri Popular, melhor montagem (Tiago Therrien e Wolney Oliveira)

. "Cervejas no Escuro", de Tiago A. Neves (PB) - melhor atriz (Edna Maria)

Curtas-metragens:

. "Céu", de Valtyennya Pires (PB): melhor filme, roteiro (Valtyennya Pires), montagem (Gabriel Heitor Alves), Prêmio da Crítica (Abraccine).

. "Abrição de Porta", de Jaime Guimarães (PB) - melhor direção, figurino (Jaime Guimarães)

. "O Orgulho Não é Junino", de Dimas Carvalho (PB) - melhor atriz (Agata Gabriella), ator (Alex Castro, o Xuxa), fotografia (Óscar Araújo), trilha (Dimas Carvalho), som (Jonas Tadeu)

. "Pantera dos Olhos Dormentes", de Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos (PB): Júri Popular, melhor direção de arte (Cristall & Ingsson)

. MOSTRA UNIVERSITÁRIA E INDEPENDENTE

. TV Universitária:

. Melhor documentário: O Marco do Cariri, de Niutildes Batista Pereira

Melhor reportagem: Licenciatura em Física - Caraúbas, de Passos Júnior

Melhor programa de TV: Singular, de Charlotte Cruz, Dinorá Melo e João Paulo Magalhães

Melhor interprograma : SEM VENCEDOR

TCC: Auto dos Orixás, de Cleyton Ferrer

Menção Honrosa: Parahyba vanguarda, de Matheus Melo (pela relevância do tema) e Negro espírito, de Andryelle Araújo )pela qualidade técnica)

. Caleidoscópio universitário: Afro da pele, de Andrews Lucena e Will Rocha

Menção Honrosa: Arlinda, de Jonny Herbert, pela qualidade técnica e importância do tema

. MOSTRA LUSÓFONA:

Melhor Filme: Rodrigo Pedras [Cliché]

Melhor Diretor: Diogo Bento [Esqueci-me que tinha medo]

Melhor Roteiro: Kelton Smith [Strawberry Shake]

Melhor Fotografia: Rodrigo Pedras [Filhas da Pátria]

Melhor Ator: Ursel Tilk [Strawberry Shake]

Melhor Atriz: Isabél Zuaa [Rumo ao nada]

Melhor trilha sonora: Rodrigo Bo?rgia e Ivan Be?rtolo [Esqueci-me que tinha

medo]

Pre?mio Especial: Catarina Almeida [Filhas da Pa?tria]