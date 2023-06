Parece uma tragédia grega clássica encenada à beira-mar. Mares do Desterro mostra uma família que habita uma praia deserta e parece em avançado estágio de decomposição. O misterioso sumiço de uma garota é lamentado por sua irmã gêmea, Divina (Débora Ingrid), e pela mãe (Georgette Fadel). O irmão é enclausurado pelo pai (Luciano Bortoluzzi) num quartinho e este, o pai, vive bêbado e dado à violência.

Mesmo com a forma alusiva como se constrói a narrativa, é fácil adivinhar onde tudo vai dar. O enigma tão anunciado não passa de um segredo de Polichinelo.

As imagens são lindíssimas - captadas em preto e branco. Uma praia deserta, casa de madeira mal ajambrada, longe de tudo e de todos. Não há luz elétrica, as noturnas são iluminadas por candeeiros, o que produz certa intemporalidade ao conjunto. A solidão é brutal. Apenas o mar por testemunha. As ondas batendo e fazendo eco à inevitabilidade das coisas.

Há algo de teatral na maneira como os diálogos são recitados. Certo artificialismo cria distância entre o espectador e obra, mas talvez não seja aquele distanciamento desejado, à maneira brechtiana, digamos. Tudo é muito contido. E, então, quando as paixões por fim afloram e ganham vida, a impressão fica sendo de exagero. Talvez haja um problema de gradação dramática aí. Pelo menos eu vi assim.

O filme é dirigido por Sandra Alves e baseia-se em roteiro deixado por Amílcar Claro (1944-2015). No conjunto, tem mais méritos que defeitos embora deixe a impressão de não ter explorado suas possibilidades. Entra em cartaz nesta quinta-feira.