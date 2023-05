Achei apenas razoável essa comédia dramática chamada Meu Vizinho Adolf. Dirigida por Leon Prudovsky que, fico sabendo, nasceu em São Petersburgo e vive em Israel. O filme é uma coprodução Israel-Polônia.

Polsky é o sobrevivente de campo de concentração que agora vive no interior da Colômbia. Solitário, sem outro entretenimento que o cultivo de rosas negras e o convívio com suas memórias.

Tédio? Sim. Até um dia, quando a casa ao lado é ocupada e ele começa a desconfiar que o novo vizinho seja ninguém menos que Adolf...Hitler. Há pouco tempo, outro Adolf, o Eichmann, havia sido capturado na Argentina. Polsky então supõe que outros nazistas possam ter escapado e se refugiado em países da América do Sul. Por que não o chefe-maior, o abominável Fuhrer, que por obra do destino teria vindo morar justamente ao seu lado?

A comédia tem altos e baixos. Alguns bons momentos se alternam com outros menos inspirados. É legal ver que Polsky comparar o estilo do pintor frustrado Hitler com o de seu novo vizinho, que também se distrai jogando tinta sobre a tela. Jogam xadrez e convivem, enquanto Polsky busca provas sobre a verdadeira identidade do outro. Fico por aqui para não dar spoiler.

Polsky é vivido por David Hayman, e "Adolf", por Udo Kier, ator alemão que conhecemos de Bacurau, de Kléber Mendonça Filho. Kier, sempre ótimo, no entanto é prejudicado por uma óbvia barba artificial.

A trilha sonora é altissonante e algumas soluções fáceis entravam o que poderia ser uma boa comédia, com saída para reflexões sobre coisas muito sérias como o Holocausto e sua terrível herança, mesmo entre pessoas que o sobreviveram.