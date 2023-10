'Meu Nome É Gal' é bom mas falta o clima febril da época

Parece um acerto de Meu Nome É Gal concentrar-se em uma determinada fase da trajetória da cantora. Isto é, entre 1966, quando ela chega da Bahia, e 1971, no show Fa-Tal: Gal a Todo Vapor. Isto é, vem de quando era uma mocinha tímida e de voz bem dotada até um momento em que se torna nome consagrado, capaz de mobilizar uma multidão em torno de um show apenas seu.

Dessa forma, as diretoras Dandara Ferreira e Lô Politi, poupam-se das dificuldades das abordagens mais largas, do tipo "do berço à cova", tais como a utilização de vários intérpretes para cada personagem, problemas com maquiagem, ambientes e objetos de cena que mudam com o tempo, etc.

Por outro lado, o curto período dedicado à trajetória de Gal é bem escolhido. São anos cruciais não apenas para a cantora em processo de afirmação como para o próprio Brasil. Desde 1964 imerso numa ditadura, o país vivia um processo de acirramento crescente até desembocar numa ditadura sem máscara a partir de dezembro de 1968. Então passou ao terror de Estado, que se abateu não apenas sobre os que combatiam o regime de forma direta como também sobre a classe artística e a população em geral.

Por paradoxal que seja, nesse ambiente de violência e obscurantismo floresciam, talvez como nunca, as artes do país. Música, teatro, literatura, cinema - tudo fervia. Foi uma época de contestação e invenção intensas, como poucas vezes em toda a história da vida cultural do país.

O filme acerta em trazer para a tela esse contexto, sem o qual a trajetória de Gal Costa pareceria abstrata e sem sentido. Afinal, a menininha que viera da Bahia estaria no olho do furacão de todo esse processo. Dois dos seus mentores e amigos mais próximos - Caetano Veloso e Gilberto Gil - haviam sido presos e foram obrigados a se exilar em Londres por causa da perseguição.

Portanto, esse curto período fala não apenas de uma afirmação artística, mas de um processo de amadurecimento, rápido e forçado.

Continua após a publicidade

Tudo se dá nesse Brasil em transe, em que o repúdio à ditadura se expressa de maneira às vezes contraditória. Entre os que eram contra, cada qual o era à sua maneira. A esquerda, digamos, mais tradicional, era nacionalista no plano cultural e engajada na confrontação mais direta ao regime. O pessoal da contracultura - isto é, do Tropicalismo, do qual Gal fazia parte - era internacionalista e trabalhava mais no âmbito dos costumes do que no da luta de classes.

Parece uma distinção um tanto maniqueísta, mas quem viveu o tempo sabe que havia mesmo essa oposição. Tanto é que a apresentação de Caetano Veloso com sua música provocativa É Proibido Proibir foi vaiada pela esquerda presente no teatro da PUC. Eram estudantes a maioria dos que vaiaram Caetano e esse fato gerou a revolta do músico.

Esse episódio está presente no filme. De novo: quem viveu o tempo, ou o estudou, sabe do que se tratava. O espectador de hoje, desavisado, sobretudo o mais jovem, pode ter a impressão de que Caetano foi hostilizado pela direita, e não foi assim. Era uma sequência que filme teria de deixar mais explícita para não causar mal-entendidos.

Sophie Charlotte faz uma Gal Costa intensa, como a imaginamos. O sotaque baiano forçado incomoda um pouco, mas depois nos acostumamos a ele. É fake mas é leve. Assim como nos habituamos a ver pessoas tão familiares como Caetano Veloso (Rodrigo Lelis), Maria Bethânia (Dandara Ferreira) e Gilberto Gil (Dan Ferreira) interpretados por artistas que não necessariamente se parecem com eles.

Provocam um estranhamento inicial, mas depois mergulhamos na história. Distanciamento não faz mal a ninguém, ensinava Brecht. Pelo contrário, nos relembra que estamos diante de uma representação da história e não da história em si mesma.

A parte musical funciona bem, usando o repertório (e a voz) de Gal Costa em muitos sucessos da época. Era, convém repetir, um momento muito inventivo da MPB, que passara pela bossa nova, pela jovem guarda e recebera o tropicalismo como um liquidificador que tudo incorpora, mói e tritura, mesclando o alto ao baixo, o nativo ao estrangeiro, o bom ao mau gosto, para construir a voz contracultural que seria, também, sotaque do desespero político de um país que se sentia sem saída. E, no qual, como estratégia de sobrevivência, vivia-se o carnaval, o desbunde, o escracho, a droga, o prazer, a alegria - que um dos gurus do movimento, Oswald de Andrade, havia definido como "a prova dos noves".

É nesse ambiente de transição que a personalidade de Gal teria de ser aprofundada em uma obra mais radical.

Continua após a publicidade

Filme de muitas virtudes, Meu Nome É Gal falha em trechos do enredo e em diálogos que soam às vezes muito artificiais. Quando, justamente, era pela subversão da fala que os tropicalistas se mostravam mais provocativos e espontâneos.

Também me parece que, apesar da preocupação com o contexto, com o (bom) uso, inclusive de imagens documentais, o filme não se mostra capaz de transmitir, em especial às novas gerações, o clima febril daquele tempo. Esse é o maior desafio de obras ambientadas em épocas de transe político.