'Mirante' lança um olhar sobre a cidade e a tragédia política brasileira

Para ver como são as coisas para o cinema brasileiro. O diretor Rodrigo John apresentou seu longa-metragem Mirante no Festival de Vitória de 2019. Na pré-pandemia. Só hoje esse singular documentário chega às telas do circuito comercial. Como flagra um momento específico da história brasileira, corre o risco de parecer defasado. De fato, o País vive outra realidade. Mas, convenhamos, as sombras do passado recente continuam por aí. Como assombrações persistentes.

Uma ruptura de ligamentos do joelho deixou Rodrigo John preso em seu apartamento no 17º andar no centro de Porto Alegre. Como encher o tempo? Talvez usando o ponto de vista privilegiado e sua câmera para registrar o que se passava ao redor. Daí nasceu Mirante, documentário de observação que registra, sem narrativa em off, as mudanças na sociedade brasileira, que se inscrevem como cicatrizes no corpo das cidades.

A influência, assumida, é o Hitchcock de Janela Indiscreta. James Stewart, de perna quebrada, passa a observar os vizinhos através de sua lente, até pressentir a possibilidade de um crime a ser cometido.

O crime observado por Mirante não se desenha de maneira linear. Vemos imagens em uma vertigem caleidoscópica, mostrando a precariedade das relações, a solidão urbana, mas também a vitalidade do centro, empregados caminhando para lá e para cá, camelôs, moradores de rua que se abrigam do mau tempo. Também vão entrando, de maneira assimétrica, cenas de manifestantes, que dizem que não vai ter Copa, logo substituídas pelos pedidos de impeachment da presidente, dos fora-PT, das panelas batendo nas varandas, toda a preparação que deu no golpe de 2016 e na eleição de Bolsonaro. Esse desenho de pesadelo, repita-se, é montado de forma fragmentária.

O diretor diz que essa opção foi consciente. "Há muitos filmes sobre o golpe que partem do caos e tentam encontrar uma ordem, uma lógica que leva ao desfecho. Eu tentei o contrário. Ver o caos se formando e registrar esse período de incertezas e desordem na sociedade."

Continua após a publicidade

É, de fato, uma opção das mais interessantes. Ainda mais quando certos elementos vão significando o que se passa na tela. A progressiva agressividade da polícia contra a população - sob aplausos de outra parte dos transeuntes. Imagens de antenas de TV que se sucedem "porque a narrativa do golpe passava por elas", diz o diretor. Urubus pairando nos céus, à espreita da carniça. A tempestade que se forma em nuvens negras e depois se abate sobre a cidade.

É um pouco a imagem de um fim de mundo que se desenha no filme. O fim do Brasil?