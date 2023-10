Mostra 2023 (5): Histórias do gênio da pintura que viveu entre nós (mas nós não conhecemos)

A gente sabe como funcionam as surpresas da Mostra. Tem aqueles filmes que desejamos ver e corremos para marcar os ingressos. Depois vão entrando outros, meio que para compor as janelas da programação. De repente, não mais que de repente, surge uma joia inesperada. Foi o que aconteceu com este Da Cor e da Tinta, de Weimin Zhang, documentário sobre o pintor chinês Chang Dai-Chien (1899-1983).

Chang hoje é tido como um mestre em sua arte, porém é nome menos conhecido do que deveria. Saiu do seu país nos anos 1940, foi bater na Argentina, em Mendoza; viveu na França, na Califórnia e em Taiwan. E também no Brasil, onde permaneceu por 20 anos! Tinha uma propriedade em Mogi das Cruzes e lá construiu seu Xangri-lá, um lago particular ornado de pavilhões. O paraíso de Chang foi alagado para a construção de uma represa. Brasil...

O filme, dirigido pela sino-americana Weimin Zhang, que debateu com o público após a sessão, se vale das muitas imagens em movimento do pintor. Embora um globetrotter, Chang sempre cultivou suas raízes chinesas. Vestia-se à maneira do seu país de origem e tinha ar de guru, com longas barbas, que ficaram brancas com o tempo.

Diz a cineasta que Chang não abria mão das vestes chinesas porque, embora distante do seu país, não queria perder contato com sua cultura original. Pelo mesmo motivo não aprendeu os idiomas dos países por onde passou e viveu. O apego às raízes, no entanto, escondia um espírito universalista, que acreditava na união entre Ocidente e Oriente. A própria "curva dramática" da sua obra indica essa tendência.

O estilo evoluiu da pintura clássica chinesa às vertentes modernas do expressionismo abstrato e ao abstracionismo espiritualista. Trabalha muito com a transparência da tinta e sua obra causa impressão de profunda serenidade.

Apesar da longa permanência no Brasil, existem poucas de suas obras por aqui. Uma no Recife, outra em Porto Alegre. Dizem os especialistas que são obras importantes em sua trajetória longa e prolífica - consta que tenha produzido mais de 30 mil obras. O país que afundou seus sonhos de um paraíso perdido pode agora redescobri-lo, mesmo que seja por meio de um filme. Belo filme, aliás.

Horários de exibição

14:00

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA - FREI CANECA 5