Mostra 2023 (4): Nelson Pereira dos Santos, uma vida de cinema

Uma bonita sessão na Cinemateca para Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema, de Aída Marques e Ivelise Ferreira. A trajetória do grande cineasta é desenhada através de seus filmes, entrevistas e depoimentos. Assim como em Othelo, o Grande, depoimentos "externos" são dispensados. Não é preciso desprezá-los. Atores e atrizes que com ele trabalharam, amigos e críticos que estudaram sua obra, por certo teriam coisas ótimas a dizer. Mas, no caso, a opção, tanto em Othelo como em Nelson, revela-se acertada. É o artista visto por ele mesmo.

Nelson foi sempre um cineasta com muito para falar, seja sobre si mesmo, seja sobre o cinema e o mundo. Paulista, estudou Direito na faculdade do Largo de São Francisco. Migrou para o cinema e nesse mundo viveu a vida adulta toda. Foi decisivo na aclimatação brasileira do neorrealismo italiano com Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Adaptou Nelson Rodrigues em Boca de Ouro. Quis fazer Vidas Secas mas choveu no sertão e teve de improvisar com Mandacaru Vermelho. Em seguida, pôde voltar ao Nordeste para filmar seu antigo projeto de Vidas Secas, adaptado da obra de Graciliano Ramos, um libelo estético-político sobre a fome, a seca e a desigualdade social. É sua obra-prima, na opinião de muitos críticos, inclusive deste aqui.

Viveu os anos de contracultura em Paraty. Dirigiu filmes, digamos, "experimentais", como el Justicero, Fome de Amor, Quem é Beta, Como É Gostoso o meu Francês, Azyllo Muito Louco. Eram anos de contestação e de desespero político durante a ditadura militar, que reprimia a oposição política e atacava também no campo dos costumes.

Nelson vive, nos anos seguintes, sua fase talvez mais popular com obras como O Amuleto de Ogum, Tenda dos Milagres e Estrada da Vida. É o diálogo com a cultura da baixada fluminense, com a Bahia de Jorge Amado e com a cultura sertaneja de Milionário e Zé Rico.

Em 1984, outra grande sacada, com o Graciliano Ramos de Memórias do Cárcere e sua experiência de prisão na Ilha Grande durante a ditadura do Estado Novo. Baseado em fatos históricos do passado, o filme também reflete o presente, com o país tentando se livrar de outra ditadura, desta vez pelas manifestações das Diretas-Já, que, de fato, enterraram o regime dos generais (eles sempre voltam, como os mortos-vivos da ficção).

De fato, seria um fecho de ouro para qualquer carreira, dialogando outra vez com Graciliano Ramos, de Vidas Secas a Memórias do Cárcere, num arco de 20 anos de transe político no País.

Acontece que a carreira de Nelson prosseguiu, com outros longas-metragens como Jubiabá, A Terceira Margem do Rio, Cinema de Lágrimas e alguns documentários, entre os quais um dueto consagrado a outro grande artista do país, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Essa fase mais madura é pouco contemplada no filme, talvez por uma questão de tempo. Mesmo resumindo ao máximo a fase final, Vida de Cinema ficou com 1h50 de duração, o que já é quase excessivo.

Mas é um tempo que passa ligeiro porque é muito prazeroso não apenas recordar a filmografia privilegiada de Nelson como ouvi-lo contando histórias e comentando sua obra com o despojamento e o eterno bom humor que o caracterizam.

Nelson Pereira é uma espécie de centro de gravidade do cinema brasileiro. Com sua aclimatação brasileira do neorrealismo, preparou o terreno para o Cinema Novo. Integrado ao movimento, assinou uma de suas obras-primas, Vidas Secas. Dialogou com o cinema popular, sem ser popularesco. Fechou seu ciclo artístico e vital mergulhando de novo na cultura do país, através de alguns dos seus grandes intérpretes como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre. Morreu aos 89 anos, consagrado e membro da Academia Brasileira de Letras. Uma vida e tanto, convenhamos.

31/10

16:10

KINOPLEX ITAIM SALA 2