Mostra de Gostoso (6): Longa mineiro 'O dia que te conheci' vence o festival

Os curadores Matheus Sundfeld e Eugênio Puppo entregaram o prêmio ao ator Renato Novais, do vencedor "O dia que te conheci"

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - Com a vitória de 'O dia que te conheci', de André Novais Oliveira (MG) chega ao fim a 10ª Mostra de Cinema de Gostoso. Os prêmios principais, tanto de longa como de curta-metragem, são atribuídos pela votação popular. O melhor curta foi As Marias, de Dannon Lacerda.

A votação da crítica, feita pelos jornalistas presentes, foi divergente. Elegeu como melhor longa Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges, e melhor curta para A edição do nordeste, de Pedro Fiúza.

Foi concedida ainda uma menção honrosa ao longa Estranho Caminho, de Guto Parente, do Ceará. A justificativa foi de que havia ficado em segundo lugar, perdendo por pouco.

Foi uma boa mostra em termos da qualidade dos filmes apresentados. Qualquer um dos quatro concorrentes da mostra competitiva - O dia que te conheci, Estranho caminho, Quando eu me encontrar e Saudade fez morada aqui dentro - poderia vencer, sem qualquer constrangimento. Tirando alguns detalhes para lá ou para cá, estiveram no mesmo nível de qualidade.

Também boa foi a seleção de curtas, sem grandes desníveis. Optar por um ou outro responde mais a uma questão de gosto e inclinação de cada votante. Ou cada espectador.

Resumo da ópera: peneirando entre o que oferecia no momento o cinema independente brasileiro, e calibrando escolhas entre ousadia e diálogo possível com o público, a curadoria foi bem em suas escolhas. Não é muito fácil atender a exigências às vezes antagônicas entre público, crítica, patrocinadores e realizadores. Criar, manter e desenvolver um festival pode ser um exercício de equilibrismo na corda bamba. Sem rede de segurança. Que o espetáculo prossiga nos anos por vir.

CONFIRA ABAIXO OS VENCEDORES DA 10ª EDIÇÃO

JÚRI POPULAR

Melhor Longa-metragem - "O Dia Que Te Conheci", de André Novais Oliveira

Melhor Curta-metragem - "As Marias", de Dannon Lacerda

JÚRI DA CRÍTICA

Melhor Longa-metragem - "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges

Melhor Curta-metragem - "A Edição do Nordeste", de Pedro Fiuza

MENÇÃO HONROSA

"Estranho Caminho", de Guto Parente