O Amor ao Cinema: O projecionista e O Deus do Cinema

Uma bela sessão inaugural da mostra Amor ao Cinema no Cinesesc, com o curta de Cristiano Burlan, O Condutor da Cabine, em homenagem ao projecionista Valmir, que está se aposentando. Valmir estava no cinema, foi aplaudido como ídolo pop, e ele bem o merece. Nós, que amamos o cinema, nem sempre reconhecemos aqueles que o tornam possível. Salve, Valmir, e boa aposentadoria. Veja muitos bons filmes.

Já havia visto O Deus do Cinema, de Yoji Yamada, na Mostra de São Paulo. Não me empolguei muito. Ontem revi e pareceu bem melhor. Emocionante mesmo. Mostra um idoso, Goh, que investe seu tempo em bebida e corrida de cavalos, para desespero de sua mulher e filha.

O filme evolui em flashbacks e flashforwards - para trás e para frente, voltando ao tempo presente da narração. Vemos então o jovem Goh e seu amigo Terashin apaixonando-se pela mesma garota, Yoshiko. Os dois amigos são também amantes do cinema. Goh é roteirista, assistente e deseja dirigir. Terashin quer ser crítico de cinema e também abre uma pequena sala de exibição.

O filme dialoga com outros filmes, como Rosa Púrpura do Cairo, e o grande cinema de Ozu, em especial o extraordinário Tokyo Monogatari. Tem lá seus apelativos melodramáticos (Yamada é um diretor popular), mas reserva doses autênticas de emoção, em especial em sua parte final. É um filme de lembranças, de memória, de perdas e ganhos, e sobre a passagem do tempo - enfim, da nossa humana condição. Foi muito aplaudido no final.

A mostra Amor ao Cinema está apenas começando.