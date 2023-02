O incandescente 'Mato Seco em Chamas'

Foto:

Vi Mato Seco em Chamas ano passado, em Brasília. Um verdadeiro coquetel molotov. Como o filme estreia hoje, repito o texto, com pequenas modificações. A base é a mesma. Ainda não tive tempo para mudar de ideia.

Mato Seco em Chamas (DF), de Adirley Queirós e Joana Pimenta, ganha o público com sua força sensorial e também com seu conteúdo político. Nada didático, aliás, joga na tela um Brasil pós-distópico, irrespirável mas cheio de vitalidade, visto pelo olhar da periferia.

No caso, olhar da Ceilândia, uma das cidades-satélites de Brasília. É lá que se ambienta a história, ou melhor, a lenda das "gasolineiras" Léa, Chitara e Andréia, que descobrem dutos de petróleo no subsolo da quebrada onde vivem, passam a refiná-lo e vendê-lo aos motoqueiros locais. As personagens são interpretadas por atrizes "naturais", mas seria um erro, segundo Adirley, dizer que vivem a si próprias. "São atrizes mesmo, grandes atrizes e não falam simplesmente de suas vidas, mas as inventam", diz o diretor.

O filme é bastante complexo e torna obsoleta a separação entre ficção e documentário. É uma coisa ou outra e, com frequência, as duas ou nenhuma delas. Instala-se num campo mítico, da invenção de uma narrativa com vocação para se tornar lenda no futuro. Incorpora cenas de uma das personagens num culto evangélico, imagens de bolsonaristas comemorando a eleição do seu "mito" em 2018 e as mescla a diálogos ficcionais entre as atrizes. Em particular entre Chitara e Léa, meia-irmãs no filme.

Em meio a essa complexidade que não se decifra de cara, o espectador é levado pela força sensorial das imagens e dos sons; e, também, pela naturalidade em que os diálogos entre as personagens desvelam esse Brasil periférico, pouco acessível ao dogmatismo estético das elites e da classe média. Tem-se aí um cinema lumpen, orgulhoso de sua origem, e que não se dobra a formas convencionais de filmagem e edição, nem da linearidade ou do bom gosto bem pensante.

Podemos não decifrar de imediato suas falas, imagens e múltiplas camadas. Mas temos certeza de que diante de nós temos essa figura paradoxal e contraditória chamada Brasil. Desconfio que ainda há de se falar e escrever muito sobre esse filme, que já ostenta carreira internacional bastante respeitável. Entre mais de 50 participações em eventos no exterior, esteve no Festival de Berlim e venceu o IndieLisboa e o Cinéma du Réel, na França.