'O Último Dia de Yitzhak Rabin' trata com lucidez o clima de ódio no Oriente Médio

Todo mundo conhece o fato histórico e evocá-lo não pode ser considerado spoiler. Após um comício pela paz em 4 de novembro de 1995, o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi abatido a tiros pelo radical de direita Amir Yigal. Em torno da tragédia, o cineasta israelense Amos Gitai constroi um filme chamado O último dia de Yitzhak Rabin, que só agora chega às telas brasileiras. Apesar do considerável atraso, guarda toda a sua atualidade. Aliás, com o acirramento da guerra entre israelenses e palestinos, e com a tragédia na faixa de Gaza, o filme desperta ainda mais a atenção hoje do que o faria oito anos atrás, quando ficou pronto.

É uma obra de reflexão política, que junta cenas documentais a uma estrutura de ficção. Pode-se dizer que, em termos de lição de história, Gitai não faz muita questão de ser didático. Por exemplo, começa com uma entrevista de Shimon Peres, chanceler do governo Rabin na ocasião do atentado. Em Israel, ninguém precisa explicar que se trata de Peres. Todo mundo sabe. Já em outros países isso não é certo. Uma simples legenda explicativa ajudaria. A ausência de contextualização aparece em outros momentos.

Atravessados esses obstáculos, o filme revela- se fascinante. E aterrador, ao constatar a força e presença da extrema- direita nos destinos de Israel. A começar pelo próprio depoimento de Peres, que relembra a atmosfera tóxica daqueles anos. Rabin, em companhia do próprio Peres e do líder da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), Yasser Arafat, haviam celebrado os Acordos de Oslo, o que valeu ao trio o Prêmio Nobel da Paz.

No entanto, Rabin, em particular, era hostilizado pela extrema-direita israelense, que não concordava com a paz com os palestinos. Em Tel-Aviv havia pôsteres de Rabin vestido com o uniforme nazista, com suástica e tudo. Nesse ambiente, rabinos radicais pronunciavam anátemas sobre o ministro. Em suma, havia um ambiente de ódio e não apenas entre as partes litigantes. Por trás dessa extrema-direita, esgueira-se a sombra de Binyamin Netanyahu, o atual dirigente de Israel e responsável direto pela ação sanguinária na faixa de Gaza, a pretexto de combater o Hamas.

O filme sugere que, se Amir Riyal de fato disparou os tiros que mataram o primeiro-ministro, seu braço foi previamente armado por uma série de fatores. Entre os quais o ambiente de paranoia política que tornava um atentado mais do que provável naquelas circunstâncias. Outro, as falhas de segurança que, de tão evidentes, parecem sugerir mais cumplicidade do que incompetência. Há um ar de conspiração cada vez mais perceptível à medida que as investigações avançam.

Ao mergulhar o espectador nesse clima de ódio e intolerância, Gitai joga sobre o nó górdio do Oriente Médio mais luz do que todos os discursos bem-intencionados podem fazer.