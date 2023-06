Olhar 2023: A Imigração Silenciosa

CURITIBA- Uma boa surpresa, este filme dinamarquês A Imigração Silenciosa, de Malene Choi. Diz a sinopse, no catálogo do festival, que se trata de uma obra semi-autobiográfica. Quer dizer, a diretora teria passado por situação semelhante à de Carl (Cornelius Won Riedle-Carlsen, adotado por um casal de fazendeiros dinamarqueses.

O filme fala de questões de choque cultural e das dificuldades de adoção interaciais. Toca também em preconceitos e, em especial, xenofobia. Mas faz tudo isso com muita delicadeza. Ao contrário do filme-porrada, que quer ganhar o jogo na base de cacetadas na cabeça, A Imigração Silenciosa se impõe pela sutileza. Portanto é mais eficaz e convincente.

Para começar, Carl não mostra qualquer problema visível de adaptação. Fluente no idioma, dá a entender que foi adotado bem pequeno. É um dinamarquês de fenótipo oriental. Nada ou pouco sabemos de sua vida pregressa. O filme não dá maiores pistas e vai desenvolvendo a história de maneira tranquila. O que temos de visível é o mundo do trabalho. Os cuidados cotidianos com o gado, com as terras, o convívio sereno com o pai e com a mãe, as refeições em família. Algumas noitadas, nos bares da cidade próxima, muitos em companhia de um rapaz polonês, que faz uma espécie de estágio na fazenda, mas já está de despedida.

Como tem acontecido com frequência em filmes contemporâneos, também neste há um diálogo do realismo com o fantástico. Fiel ao tom geral da obra, essa relação também é bastante tênue, sutil, nada exagerada. Em todo caso, há um meteorito que cai no campo, é recolhido pelo rapaz e coisas um tanto estranhas passam a acontecer. Por exemplo, rachaduras nas paredes. Simbólicas, talvez, das fissuras que podem surgir no quadro pastoril e quase idílico apresentado como cenário.

Essas, digamos, quebras de clima, se apresentam quando o rapaz vê imagens de uma mulher oriental sorrindo para ele, que não sabemos quem possa ser. A mãe, uma irmã, alguém apenas fruto do imaginário do personagem? Outra coisa: o casal quer presentear o rapaz com uma viagem e qual o país escolhido por ele? A Coreia, claro. A mãe se oferece para acompanhá-lo mas, para surpresa da senhora, ele prefere ir sozinho. A viagem a Seul é real ou um passeio imaginário. Fissuras..., inserções que mostram o quanto a relação com o onírico pode enriquecer a leitura do real. Fellini sabia muito bem disso.