Olhar 2023: Anotações para um Filme

O novo documentário do chileno Ignácio Agüero começa com um exercício de metacinema. O próprio Agüero surge na tela para contextualizar a história que vai contar. Em seguida, aparece dirigindo o ator Alexis Mespreuve, intérprete do seu personagem, o engenheiro belga Gustave Verniory, que vem para a região central do Chile para construir um trecho de ferrovia.

Verniory deixou um diário de suas aventuras sul-americanas, peça importante do filme de Agüero. Ele é lido, interpretado e "ilustrado" por filmagens de diversas origens. Indígenas da região de Aruacânia são entrevistados. Lembram de suas raízes e das histórias de genocídio daquela época. O painel é impactante. E, em certas passagens, de horror puro.

Essa obra que leva o título de Anotações para um Filme, composta do fio central de narrativa pelo diário do engenheiro, porém fragmentada por materiais de diversas origens, mostra-se multifacetada. E, como o título indica, faz da incompletude um dado de estética.

Mesmo assim, é um painel poderoso de conquista, de invasão, de opressão a povos originários, talhada em tom seco e desprovido de melodia emocional. Torna-se ainda mais intenso por este sentido de concisão e despojamento. É obra de um mestre