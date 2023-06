Olhar 2023: Documentários Olhar 2023: documentários mostram os problemas, mas também a luta e a esperança 

CURITIBA - O 12º Olhar de cinema vai entrando em sua fase final. Faltam ainda alguns filmes para ver. Amanhã volto a São Paulo, durmo lá e embarco na manhã de quinta para Ouro Preto, para a Cine OP, numa rápida virada de chave. Mas, por enquanto, estamos em Curitiba e com as últimas atrações desse ótimo festival de cinema.

As questões brasileiras mais urgentes dominam nosso documentário e nem poderia ser diferente. Já faz anos o país vive em transe. Nem com a derrota do inominável na eleição encontrou a tranquilidade que muitos de nós almejávamos. Normal. Há tudo por fazer. A sociedade é muito injusta, muito mal construída, mal ajambrada mesmo. Seria uma ilusão - e uma injustiça a mais - se estivesse pacificada, com grupos subalternizados conformados com sua situação. Todo mundo está gritando, e tem razões para isso.

Esse nariz de cera para dizer que alguns documentários pensam de maneira original esse mal- estar. Como são os casos de O Policial e a Pastora, de Alice Riff, e Toda Noite Estarei Lá, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin. Ambos estão na mostra competitiva brasileira do Olhar de Cinema.

Começo por este último, que tem por personagem a cabeleireira transgênero Mel Rosário, de Vitória, no Espírito Santo. Ela viu-se impedida de entrar na igreja evangélica que frequentava porque o pastor a considera tomada pelo demônio.

Mel não desiste. Vai toda noite à porta da igreja, munida de placas e cartazes com dizeres que denunciam a discriminação. Entra com ação na Justiça, por meio de um advogado. Evoca seu direito constitucional de frequentar um espaço público, portanto aberto a qualquer pessoa.

Aqui, a dissonância, que chama a atenção, é a dupla condição da personage: é trans E evangélica. E por que não? O simples fato de nos espantarmos mostra que o preconceito existe no interior de cada um de nós. E isso apenas valoriza sua coragem e a justiça de sua luta.

Pois é exatamente nessa dissonância que se instala O policial e a pastora. Em termos genéricos, ambos são associados ao conservadorismo. Bolsonaro teve alto índice de votação entre policiais e evangélicos. E o que faz o documentário? Encontra dois seres de exceção nesses grupos. Um policial progressista e antifascista. Uma evangélica com ideias avançadas e que considera o aborto questão de saúde pública e não de dogma religioso.

Muito diferentes entre si, os dois filmes apontam para fissuras profundas da nossa sociedade. São críticos, mas não deixam faltar uma réstia de luz em seu acabamento. Um aponta que a discriminação continua grande e ativa, e nem por isso as pessoas deixam de lutar para que as coisas mudem. O outro mostra que pensar a generalidade dos grandes grupos, faz com que não enxerguemos a possibilidade de diferenças em cada indivíduo, não importa a qual grupo pertençam.

Enquanto houver essa diferença, e espírito de luta, existirá espaço para avançar.