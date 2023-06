Olhar 2023: Lugar Seguro, filme perturbador vindo da Croácia

CURITIBA - Vem da Croácia outra ótima surpresa no Olhar de Cinema. Juraj Lerótic dirige e interpreta em seu filme de estreia, Lugar Seguro. Ele é Bruno, rapaz que consegue salvar o irmão de uma tentativa de suicídio. As cenas são fortes e realistas. A porta arrombada, o homem ferido, a chegada da ambulância, o hospital, etc. Ficamos com o fôlego em suspenso.

E essa sensação não mudará muito ao longo desse filme de 102' e ritmo trepidante. Há uma curiosa modulação de registro no passar do tempo. Bruno conversa com o irmão. E essa conversa tem um tom tanto patético como absurdo. Como se deslizássemos do realismo de início para algo indefinido e mais próximo do fantástico. Há mesmo um momento em que julguei fosse tudo ingressar numa espécie de metalinguagem. Ou seja, que aquilo era uma encenação de algo acontecido de fato dessa forma, ou muito semelhante. Porém, acho que era uma pista falsa e a quarta parede foi mantida.

As conversas mais interessantes são dos dois irmãos, mas também a do suicida com sua mãe, que vem de longe para vê-lo. Não são conversas banais, porém alusivas. Como o assunto é compreensivelmente difícil de abordar, fala-se em paralelo, aos poucos, com atenuantes. A forma torna-se fluida, quase poética de tão alusiva. Por isso mesmo, aponta para outras direções.

Mas, de longe, o mais impactante - porque confinando com o registro do absurdo - são as conversas dos familiares com psiquiatras encarregados do caso. Todo o discurso psiquiátrico-autoritário aí se insinua. Sempre com boas maneiras.

Com fotografia despojada e funcional, Lugar Seguro, à sua maneira simples, acaba por devassar frestas tanto da família como da organização social. Em particular, no aspecto da saúde pública dentro do âmbito psiquiátrico. Na família, culpas e ressentimentos recíprocos são generosamente distribuídos - embora em tom menor. Voz em geral baixa, tom compassivo e solidário, que, no entanto, não esconde de todo um passado de conflitos disfarçados sob essa forma particular de amor que é o amor familiar. O filme bate fundo na alma da gente.