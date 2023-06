Olhar 2023: Neirud ganha o principal prêmio brasileiro

Neirud, o belo documentário de Fernanda Faya, venceu a mostra competitiva brasileira do Olhar de Cinema. Vale dizer que é a primeira vez que uma mostra inteiramente dedicada à produção nacional tem lugar no festival curitibano. Quanto à premiação, no meu entender o júri fez o certo. Em meio a uma boa safra, premiou o concorrente mais qualificado. No filme, Fernanda esmiúça a trajetória de uma pessoa familiar, a Tia Neirud, uma vida aventurosa, ligada ao circo e à luta-livre. Seguindo essa biografia, expõe-se uma radiografia do País, com suas características de machismo e misoginia. Um belo e comovente filme.

Também a premiação internacional me pareceu acertada ao dar o prêmio principal ao colombiano Anhell69, de Theo Montoya. É uma espécie de autobiografia de uma certa juventude em Medellin, dizimada pela droga ou pelo desespero, em geral por ambos. O conteúdo é explosivo, e tocante. A forma é inovadora, com a voz do diretor narrando em primeira pessoa.

Muito bem premiado também foi Toda Noite Estarei Lá, com o troféu de direção para Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, e melhor atuação para sua personagem, a cabeleireira trans e evangélica Mel Rosário, retratada em sua luta para frequentar a igreja da qual foi expulsa. Tolerância cristã não é o forte desses pastores.

Prêmios do 12º Olhar de Cinema

Competitiva Brasileira | Longa

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Neirud, de Fernanda Faya

Prêmio de Melhor Direção

Toda noite estarei lá, Suellen Vasconcelos, Tati Franklin

Prêmio de Melhor Roteiro

Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena

Prêmio de Melhor Atuação

Toda noite estarei lá, Mel Rosário

Prêmio de Melhor Direção de Arte

Zé, Oswaldo Lioi

Prêmio de Melhor Direção de Fotografia

O Estranho, Camila Freitas

Prêmio de Melhor Som

O Estranho, Gustavo Nascimento, Léo Bortolin e Vitor Moraes

Prêmio de Melhor Montagem

Neirud, Yuri Amaral

Competitiva Brasileira | Curta

Prêmio Olhar de Melhor Curta-metragem

Ramal, Higor Gomes

Prêmio Especial do Júri

Cemitério Verde, Maurício Chades

Competitiva Internacional

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Anhell69, Theo Montoya

Prêmio Especial do Júri

Lugar Seguro, Juraj Letoti?

Prêmio Olhar de Melhor curta-metragem

Fuga de Visão, Peng Zuqiang

Prêmio do Público

Melhor longa-metragem

Anhell69, Theo Montoya

Melhor curta-metragem

Uma espécie de testamento, Vuillemin Stephen

Novos Olhares

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Mudos Testigos, Jerónimo Atehortúa, Luis Ospina

Prêmio da Crítica Abraccine

Melhor longa-metragem

Quando eu me encontrar, Amanda Pontes e Michelline Helena

Melhor curta-metragem

Ramal, Higor Gomes

Prêmio AVEC-PR Solange Stecz

Melhor filme

Midríase, Eduardo Monteiro

Menção Honrosa

A trilha sonora de um bairro, Betinho Celanex, Danilo Custódio