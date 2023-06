Olhar 2023: No Cemitério do Cinema, ou como os filmes são mortais

CURITIBA - Descalço e com a benção de sua mãe, um cineasta da parte para uma busca épica - uma cópia daquele que é tido como o primeiro filme de ficção do seu país, Mouramani, de Mamadie Touré, pretensamente rodado em 1953 e há muito desaparecido.

O diretor Thierno Souleymane faz dessa busca uma obsessão, uma missão de vida. Entrevista diversos personagens. De jovens a veteranos que já ouviram falar do filme. Mas nunca o viram numa tela. Seria então um mito? Algo sem existência real? Como último recurso, Thierno decide ir à França, a antiga metrópole da Guiné. "Lá eles arquivam tudo", diz um dos entrevistados.

Em Paris desembarca o nosso cineasta, agora transformado numa espécie de homem-anúncio, em busca do seu filme perdido. Percorre instituições - e nada. Prossegue em sua busca, agora por vias alternativas, e chega ao Cinéma La Clef, último reduto do cinema comunitário de Paris, há pouco fechado. Tentam ajudá-lo.

Por vezes, durante a projeção, pensamos estar diante de um "mockumentary" - ou seja, um documentário fake, que brinca com a credulidade do espectador, como existem tantos hoje em dia.Embarcam definitivamente na ficção, para borrar de vez fronteiras de gênero. Mas não parece o caso. Há registros da existência de Mouramani. Só não se encontra o filme. E então Thierno persevera. Nada ou detém ou desanima.

O filme é uma reflexão sobre a arte frágil do cinema. Uma das pesquisadoras do CNC, em Paris, diz isso mesmo. Filmes estão destinados a terem uma vida e morrer, assim como nós, diz ela. Talvez - e esta é apenas uma possibilidade - o cinema seja eterno. Já os filmes são mortais.

Sem qualquer discurso externo à obra, No Cemitério do Cinema passa também pela crítica das relações entre países colonialistas e suas respectivas colônias, e a maneira como isso se reflete na forma como a arte é concebida, dos tempos coloniais à independência. Ou seja, pela afirmação das culturas locais sobre as importadas em tempo de colônia. Esse aspecto fala diretamente ao cinema, que é, entre outras coisas, uma arte industrial, dependente de tecnologia sofisticada.

A resposta de Thierno a todos esses impasses se dá em termos da obstinação e, por fim, pela invenção. Se o resgate não é possível, apela-se para a invenção, em seus termos mais radicais. Recriar é também retomar posse daquilo que já foi seu. Um filme emocionante.