Olhar 2023: O segredo de Neirud

CURITIBA - Uma bela maratona ontem no Olhar de Cinema 2023, a começar por Neirud, documentário familiar de Fernanda Faya. Doc familiar? Já quase me arrependo de chamá-lo assim. Verdade que o filme começa com cenas da família, com a cineasta, ainda bebê, no colo de pais e parentes. Xiii..., lá vem mais um filme baseado em restos de lembranças íntimas, achadas numa caixa de fundo de armário? Nada disso, felizmente. Se esse é o começo, logo a diretora parte para uma investigação a sério e obsessiva em direção a uma das personagens presentes nas imagens - a Tia Neirud.

Quem foi Neirud, é a pergunta que a diretora persegue e, na verdade, a persegue. Essa presença familiar de mulher negra forte, sorriso largo, no entanto tão excêntrica em uma família branca, com a bebê Fernanda, loirinha, filha de um casal de psicólogos. No entanto, diz a diretora na narração, o pai sempre insistiu na herança cigana da sua família, ligada ao circo. E é essa a trilha que a agora diretora persegue, prospectando raízes antigas fincadas na Europa, a imigração para o Brasil por causa de perseguições, a continuação da vida errante e ligada à arte do circo, agora no novo continente.

Sabemos como começam as investigações, não temos a menor ideia de como terminarão, e com que consequências. O maior mérito do filme é tratar seu assunto à maneira de um thriller familiar, que conquista o mais renitente dos espectadores. É, como nas boas investigações, uma espécie de cebola, em que cascas vão sendo retiradas, uma após a outra, quase como num processo infinito. Onde estará o núcleo, quer dizer, a "verdade", palavra que deve ser escrita com muitas aspas?

Não cabe aqui desvendar o passo-a-passo de um filme investigação, cuja graça deriva de não termos qualquer ideia de até onde poderá chegar. Basta dizer que, correndo atrás de uma personagem, expõe várias camadas da estranha estrutura da sociedade brasileira, essa geologia social feita de desníveis, exclusões, perseguições e preconceitos de vários tipos.

De acordo com a personagem, a busca por Neirud, aliás Élida Neirud dos Santos, custou dez anos de trabalho. Nem havia começado com esse foco. A ideia inicial era fazer um filme sobre o circo no Brasil. As pesquisas, e muitos impasses e descobertas, levaram a este outro foco, o da garota nascida em Livramento, no Rio Grande do Sul, que foge com um circo aos oito anos de idade e, através dessa nova vida, acaba por se juntar a essa família circense, que vem a ser a da cineasta.

Depois de tanto trabalho, a diretora vem a ser presenteada com um trecho de filme em que tudo por fim se desvenda e se esclarece. Tudo? Cabe dizer que a névoa em torno da personagem não se dissipa de todo. E é assim mesmo nas questões humanas. Por profunda que seja a investigação, sempre resta algo indefinido, um fio de desconhecido, uma brecha para o mistério. Um belo filme.