Olhar 2023: Quando eu me Encontrar, ou a dor do abandono

CURITIBA - Dayane vai embora de casa. Deixa um recado para a mãe e põe o pé no mundo. A mãe, Marluce (Luciana Souza), a irmã, Mariana (Pipa) e o noivo, Antonio (David Santos), em graus diferentes entram em parafuso.

Tal é o mote singelo deste filme dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena: os efeitos de uma ausência súbita nas pessoas que ficam. E que tentam encontrar tanto o paradeiro de quem se foi quanto compreender as razões da partida. Entender é uma das paixões humanas. Atenua o luto, porque é bem de luto que se trata nesse filme vindo do Ceará, dirigido por duas mulheres e de alma feminina.

As histórias de quem fica se expandem em direções distintas. Marluce se angustia e, no auge da tristeza, vai procurar a própria mãe, com quem tem contas a ajustar. Mariane entra em conflitos no colégio ao defender uma colega vítima de assédio. Antonio cai em depressão e frequenta a noite de Fortaleza em busca de algum alívio para seu romance frustrado.

Nem tudo é convincente nessa trama de abandono. O tom geral é bastante irregular e há um certo didatismo na afirmação de pautas contemporâneas que entravam um pouco o andamento, o ritmo mesmo da obra. As reações intempestivas de Antonio buscam sublinhar o machismo estrutural, enquanto as personagens femininas reagem bem melhor às dificuldades e mesmo aos traumas. Não se pode dizer que haja muita fluidez entre essas preocupações e maneira como passam do plano das ideias para o da realização.

No entanto, guardamos na memória a imagem da mãe vivida pela sempre excelente Luciana Souza. A melhor parte é um plano sequência de Marluce, viajando no ônibus, enquanto se ouve Uma Canção Desnaturada, de Chico Buarque. Sem necessidade de outras palavras que não as da canção, tudo se passa nesse rosto de mãe nos breves momentos em que o filme justifica a si mesmo e se expressa em seu grau máximo.