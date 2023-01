Pelé é uma espécie de ferida narcísica para os hermanos

Acompanhei razoavelmente a cobertura da morte de Pelé na imprensa estrangeira. A maioria é unânime - foi o maior de todos os tempos. Não é difícil chegar a essa conclusão, seja pelos números seja pela análise qualitativa. Quem tem as conquistas de Pelé? Quem tem seu número de gols, mesmo desidratados pela FIFA? E a análise qualitativa? Quem dominou todos os fundamentos, pé direito, pé esquerdo, impulsão, cabeçada fulminante de olhos abertos, matada no peito, repertório de dribles, técnica + potência física, passe, leitura de jogo, invenção? Não dá pra comparar com ninguém. Pelé é o estado da arte em matéria de futebol. Viveu entre nós, foi nosso contemporâneo e deveríamos ser gratos pela sorte que tivemos. O mundo o admira.

No entanto, na imprensa argentina, aquela, digamos, "sobriedade" um tanto despeitada. Pelé foi "um" dos maiores de todos os tempos. "Um dos"?

Lembrei daquela piada entre portenhos: "Messi (ou Maradona) es el mejor del mundo, y uno de los mejores en Argentina".

A questão é de ego, concluo. Ego grande = ego frágil, como sabem os psicanalistas, que aliás abundam em Buenos Aires, cidade que adoro, por seus cafés, cinemas e bibliotecas. E também pela Bombonera, estádio magnífico.

O ex-jogador Jorge Valdano, um colunista fora de série, escreve o obituário de Pelé em El Pais. O título é maravilhoso: Pelé foi a luz, a alegria, a beleza e a paixão do futebol.

Valdano previne que é argentinista, maradoniano, e não permanece num ambiente em que alguém considere Messi inferior a qualquer outro. No entanto, no entanto...cita o ex-jogador Cesar Luis Menotti, técnico campeão do mundo da Argentina em 1978, que conheceu muito bem o jogo de Pelé. Cito Valdano: "Menotti, cuja inteligência chegou até à medula do futebol argentino e amou a Di Stéfano e Maradona, como ama a Messi, assegura a quem o queira escutar que 'como Pelé, nenhum'".

É isso. Quem sabe, sabe.