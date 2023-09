Pérola, as mães sempre sabem

Estreou esta semana Pérola, de Murilo Benício, inspirado na peça homônima de Mauro Rasi. Como se sabe, o texto, autobiográfico, fez enorme sucesso no teatro com Vera Holtz no papel da mãe de Mauro. No filme, ela é vivida por Drica de Moraes, o que exigiu uma adaptação de sotaque, claramente inspirado na prosódia interiorana de Holtz.

Essa caracterização é indispensável pois a história ambienta-se em Bauru, cidade natal de Mauro (Leonardo Fernandes), onde pontifica sua mãe, Pérola, extrovertida dona de casa de classe média, com o sonho de consumo de classe alta de ter uma piscina no quintal.

A trama é memorialista, e vista em retrospecto, quando Mauro, que saiu de Bauru e foi fazer sucesso no Rio, recebe a notícia da morte da mãe. Essa trajetória de dor, e de reavaliação de uma relação conturbada, costuma emocionar o público.

Baseado no texto de Rasi, o filme é muito bem construído, com elenco afinado e evocação de um Brasil mais antigo, em que, por exemplo, a assunção de uma orientação sexual poderia ser muito problemática e sofrida. Mas as mães sempre sabem...E compreendem.

Pérola é o tipo de cinema popular com qualidade, que tanto falta ao cinema brasileiro. Em crise de público, é mais uma esperança de que as plateias se reencontrem com o cinema feito por aqui. Resta aguardar o que têm a dizer as bilheterias do fim de semana.