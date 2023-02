Sinfonia de um homem comum: história do brasileiro que peitou Bush

Foto: Estadão

Chama a atenção o rigoroso Sinfonia de um Homem Comum, de José Joffily, do qual só discordo do título. O personagem retratado, o diplomata brasileiro José Bustani, é, em toda linha, um tipo incomum em nossos tempos.

Dotado de inteligência e espinha dorsal, enfrentou os Estados Unidos quando era presidente da Organização de Proibição de Armas Químicas, da ONU. Tentou provar que a alegação para a invasão do Iraque - a de que o país de Saddam Hussein teria armas de destruição em massa - era falsa.

Foi ameaçado - de maneira direta, com vocabulário que não ficaria a dever às atuais milícias digitais da extrema-direita - e perdeu o cargo.

Aposentado, dedica-se hoje à sua outra paixão - a música, sendo um virtuose do piano. Uma vida exemplar. Incomum.

O documentário de José Joffily é ultra minucioso, ouve as pessoas certas e monta o quebra-cabeça de uma história que mais parece inventada do que real. Desmonta qualquer ilusão ingênua sobre os paladinos da democracia no mundo.

Entra em cartaz nesta quinta-feita, 9/2/23