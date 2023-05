Uma revisão de Frank Capra

Mostra Frank Capra, no CCBB. O Centro Cultural Banco do Brasil promove, pela primeira vez no Brasil, uma retrospectiva completa e dedicada exclusivamente à obra do cineasta Frank Capra. A mostra acontece em São Paulo de 17 de maio a 12 de junho e no Rio de Janeiro de 21 de junho a 17 de julho. Considerado o mais popular e reverenciado cineasta entre os anos 1930 e 1940, Capra venceu três vezes o Oscar de Melhor Diretor por Aconteceu Naquela Noite (1934), O Galante Mr. Deeds (1936) e Do Mundo Nada se Leva (1938). Ganhou ainda outras três estatuetas na categoria melhor filme.

São, no total, 27 filmes do cineasta. Inclusive alguns menos conhecidos como A mulher miraculosa, 1931, A mulher proibida, 1932, Esse mundo é um hospício, comédia de 1944, Horizonte Perdido, 1937.

Foram esses títulos, menos badalados na fortuna crítica do diretor, que me chamaram mais a atenção. Capra, o imigrante siciliano que fez fortuna nos Estados Unidos, o cantor do american way of life, da terra da oportunidade, etc. - este já chega a ser um lugar comum, um clichê do new deal. O conjunto de sua obra, incluídas as menos famosas, aponta para matizes apagados em sua trajetória.

Por exemplo, a surpresa advinda de A Mulher Miraculosa e sua crítica ácida à picaretagem religiosa - um tema atualíssimo, como se sabe.

Ou a abnegação completa a um amor, como em A Mulher Proibida, este mais na chave do melodrama, mas muito envolvente.

Continua após a publicidade

Tirei do baú da memória a comédia sombria Esse Mundo é um Hospício. Houve tempo em que filmes como este passavam na TV aberta. A titia bondosa que serve vinho com arsênico aos seus hóspedes é uma personagem inesquecível. Assim como o pensionista que acredita ser Theodore Roosevelt e se lança escada acima em imaginárias cargas de brigada ligeira.

Horizonte Perdido mergulha no misticismo espiritualista em sua visita a Xangri-lá, o paraíso no topo do Nepal onde há paz e a vida pode ser eterna...ou quase. Lembro que esse filme incendiou minha imaginação juvenil.

Enfim, há muito mais que velhas recordações a serem resgatadas nessas obras antigas e que podem esconder facetas inesperadas. Vale muito a pena uma revisita. E, por favor, sem o olhar justiceiro que procura falhas de correção política em obras quase centenárias. Esse tipo de olhar nada vê senão o que procura enxergar.