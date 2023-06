'Uma Vida sem Ele', o romance da imaginação

Uma vida sem Ele, de Laurent Larivière, começa com Joan Verra (Isabelle Huppert) olhando para a câmera, ou seja para nós, e explicando a origem de seu nome. Filha de pai irlandês e mãe francesa, Joan diz se lembrar de uma foto marcada a fogo em sua memória. Pai e mãe juntos, tendo por fundo o navio construído pelo pai, engenheiro naval. Para logo em seguida desmentir a si mesma - tal fotografia nunca existiu. Ou melhor, existiu apenas em sua memória traiçoeira. A memória é assim. Não um depósito neutro de lembranças, mas algo vivo, movediço, associando uma coisa à outra e podendo gerar memórias imaginárias. Seriam falsas as memórias da nossa imaginação ou expressariam apenas a nossa verdade interna, que não necessariamente bate com a factual?

Estamos aí, portanto, no domínio de um filme feito de flash-backs, sem ter lá muita certeza sobre a efetiva realidade das lembranças expostas na tela.

No presente, Joan Verra é uma bem-sucedida editora de livros, que mora numa casa imensa, com jardim e piscina. Relaciona-se de forma precária com um escritor alemão meio loucaço, Tim (Lars Eidinger).

No passado, Joan (quando jovem vivida por Freya Mavor) foi essa garota ousada que se enamorou de um certo Doug (Éanna Hardwicke), rapaz irlandês atrevido, dado a bater carteiras e surrupiar colares de pérolas de velhinhas incautas. Quando, já na maturidade, ela se reencontra com Doug, decide não lhe dizer que tiveram um filho. Por quê? Bem, é ver para saber. Ou imaginar.

O filme tem sua aura de encanto e mistério - o que já é muito hoje em dia. A mise-en-scène lhe imprime um ar romanesco, poético, rondando às vezes o inverossímil - que aceitamos porque Huppert consegue dar liga mesmo às partes menos consistentes da obra.

Há outros destaques, como a figura da mãe de Joan, Madeleine (Florence Loiret-Caille), mulher libertária que embarca em uma aventura improvável. Aliás, faz de sua vida uma saga. Seu legado, carta ambígua dirigida à filha, contém duas versões alternativas sobre o que teria ocorrido e como ela teria vivido os anos longe da filha.

Imaginação, paixão, fantasia, realidade - a vida é tecida de tudo isso e algo mais. Lembra um pouco Calderón de la Barca. A vida é sonho; e os sonhos, sonhos são.