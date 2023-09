Vitória 2023 (2): 'Represa' ambienta dramas humanos em paisagem nordestina

VITÓRIA - No segundo dia de competição de longas-metragens surge este surpreendente Represa, de Diego Hoefel. Antes, uma curiosidade: este é o terceiro filme seguido sobre ou ambientado na represa cearense de Castanhão, no Ceará. Os outros dois são a ficção Mais Pesado É o Céu, de Petrus Cariry, e Memórias da Chuva, de Wolney Oliveira. Ambos participaram do Festival de Gramado.

A história dessa represa é de fato impactante. Para construí-la, a cidade de Jaguaribara foi inundada. Desapareceu sob as águas. O poder público construiu outra cidade, para onde a população foi deslocada. Tido como solução para os problemas da seca, o Castanhão aos poucos foi secando, e a cidade submersa começou a ressurgir, qual fantasma do passado.

Pois bem, esse quadro, algo dantesco, é de molde a despertar a atenção de documentaristas e a imaginação de ficcionistas. Mas para o diretor Diego Hoefel, a presença dos três filmes na cena contemporânea do cinema brasileiro pode não passar de mera coincidência. Vá lá saber. No entanto, o próprio cinema brasileiro parece uma cidade submersa, que às vezes parece ressurgir e ser engolfado de novo pelas águas.

Especulações à parte, Represa é uma ficção que mostra um bom tônus cinematográfico. Conta a história de um homem que viaja do Rio Grande do Sul até a região do Castanhão para decidir o que fazer com um terreno resgatado pelas águas e que pertencia à mãe, já morta. Ele precisa entrar em entendimento com um meio-irmão que não conhece. Uma sobrinha também entra na história. E também o vigia de um motel onde ele se hospeda e que acaba tendo uma presença mais forte do que se poderia a princípio imaginar.

A trama é meio misteriosa, fato agravado por alguns diálogos inaudíveis, ou melhor, ininteligíveis. No entanto, dá para acompanhar o conjunto da obra pelo trabalho de mise-en-scène, que me parece bastante consistente. Trabalha em chave naturalista, bem próxima aos atores e atrizes. Busca, e consegue encontrar, a autenticidade no trato dos personagens, da paisagem, das casas, bares e hotéis baratos da região. Sentimo-nos lá. E essa ideia da presença é absolutamente fundamental no tipo de cinema que trabalha nessa chave.

Há também essa preocupação em estabelecer as diferenças e semelhanças desse Brasil sempre contrastado. O personagem que lá chega é um gaúcho de Porto Alegre. O meio-irmão que encontra é um homem do campo. Um guia de turistas, rústico e taciturno. O que há de comum entre eles? Apenas a mãe. Mas talvez mais alguma coisa: a humanidade comum que enfim se revela entre eles, na generosidade de uma decisão conjunta.

Represa é um filme que entusiasma, portanto, pela precisão de sua direção e pela naturalidade dos seus personagens. Algumas inconsistências da trama e, sobretudo, problemas pontuais com o som, prejudicam um pouco esse belo trabalho que, parece, é a estreia do diretor em longas-metragens de ficção.

CURTAS

Três bons curtas deram início à competição nacional do formato.

O primeiro atende por um título um tanto estrambótico - Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo (SP), de Guilherme Xavier Ribeiro. Vem de Assis, interior de São Paulo, com a história de um rapaz que tenta reaver sua égua enquanto convive com o crime, bando de motoqueiros, o ruído de uma cidade tornada confusa. A pegada conservadora do interior, ao longo dos anos Bolsonaro, aparece na contraluz.

E Nada Mais Disse (RJ), de Julia Menna Barreto é a comovente tentativa de uma filha descobrir os motivos da morte do pai, acontecida em situações estranhas. Um tipo de busca reparatória, que encontrará pela frente tanto a indiferença pública quanto o desinteresse dos poderes oficiais. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e desamparados na vida social. É disso (também) que fala esse filme, um estudo do processo de luto.

O Último Rock (ES), de Diego Jesus, recebeu a maior consagração pública da noite. Um pouco porque jogava em casa. Outro tanto porque fala de temas palpitantes, em especial para a juventude. A história é a de um grupo de rapazes e moças reunido para uma festa antes de começar o lockdown da pandemia da Covid-19. Em tom documental (mas trata-se de um ficção), cada jovem reflete sobre suas inquietações, esperanças e revoltas. Com elenco e equipe compostos por pessoas pretas, o filme fala também de racismo em suas múltiplas vertentes, em particular do racismo estrutural, esse que se esconde nas entrelinhas dos usos e costumes de uma sociedade que não se reconhece racista.