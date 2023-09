Vitória 2023 (3): 'Toda Noite Estarei Lá' mostra luta contra transfobia

VITÓRIA - Toda Noite Estarei Lá, terceiro longa apresentado no Festival de Vitória, recebeu uma verdadeira consagração na noite de ontem. Diretoras e personagem do filme, a cabeleireira transgênero Mel Rosário, foram recebidas no cinema como estrelas pop. No final, aplausos prolongados, calorosos. Vale o mesmo comentário que fiz na matéria de ontem: deve dar-se um desconto porque é produção doméstica, joga em casa e o público, como qualquer um, é bairrista.

Mas há algo a mais em relação a este filme. Já o havia visto no Olhar de Cinema, em Curitiba, onde recebeu dois prêmios importantes, o de melhor direção para a dupla Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, e melhor intérprete para Mel Rosário, uma atriz de si mesma.

Enfim, o filme, agora apresentado em sua casa, Vitória, no Espírito Santo, e anteriormente no Paraná, na semana que vem será o único concorrente brasileiro da mostra latino-americana do Cine BH, em Minas Gerais.

Como é bom documentário, porém longe de excepcional, resta por explicar seu sucesso junto às curadorias de festivais. A chave talvez seja a personagem-tema, que representa as lutas pela inclusão, dominantes no campo progressista jovem do país. Cada vez mais se seleciona pelo tema, e pela adequação deste a expectativas sociais, e menos pela fatura estética da obra. Isso virou coisa para estetas. Neste caso, Mel representa a luta solitária e quixotesca de uma pessoa discriminada contra um tipo de intolerância religiosa, de cunho evangélico.

A cabeleireira transgênero Mel Rosário, de Vitória, viu-se impedida de entrar na igreja evangélica que frequentava porque o pastor a considerava tomada pelo demônio.

Mel não desiste. Vai toda noite à porta da igreja, munida de placas e cartazes com dizeres que denunciam a discriminação. Entra com ação na Justiça, por meio de um advogado. Evoca seu direito constitucional de frequentar um espaço público, portanto aberto a qualquer pessoa.

Aqui, a dissonância, que chama a atenção, é a dupla condição da personagem: é trans E evangélica. E por que não? O simples fato de nos espantarmos mostra que o preconceito existe no interior de cada um de nós. E isso apenas valoriza sua coragem e a justiça de sua luta.

Como muitas pessoas comentaram nos bastidores (e também em público, no debate), faltam matizes à personagem. "De fato, disse uma das realizadoras, decidimos pintá-la como uma princesa mesmo". Quer dizer, não se acredita que uma figura matizada, em tons de claro e escuro, seja capaz de seduzir e servir de exemplo ao público - já suposto infantilizado. Talvez haja certa dose de razão nisso. Porém perde-se a complexidade da vida. Ou, pelo menos, ela fica menos exposta, já que as realizadoras também disseram que as contradições internas da personagem estavam presentes em suas falas e atitudes. Ok, então.

CURTAS

Vimos ontem outra boa sequência de curtas, mas com destaque para Big Bang, de Carlos Segundo, filme que já havia assistido em outros festivais e revi aqui, com prazer. Chico (Giovanni Venturini), portador de nanismo, é um consertador de fornos, nos quais é capaz de entrar devido à baixa estatura. O mundo o sabota; e ele sabota o mundo. Atuação encantadora de Giovanni e direção segura de Carlos Segundo. Pode-se não concordar com a proposta do filme, mas ele continua bom do mesmo jeito.

Lugar de Ladson, de Rogério Borges, fala de um garoto cego que dá um jeito de arrumar um encontro. Nada óbvio, assim como De Onde Nasce o Sol, de Gabriele Stein, sobre um rito de passagem para três crianças, construído com silêncios e fazendo falar paisagens e o imaginário.

Cama Vazia, de Fábio Rogério, que também já havia visto em outro festival, impacta pela dureza. Jean-Claude Bernardet expõe o próprio corpo e sua fragilidade para falar da mercantilização da medicina.

A Última Vez que Ouvi Deus Chorar traz o cinema sempre surpreendente de Marco Antonio Pereira, mineiro de Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa. Aqui, parece imbuído de uma confusa inquietação religiosa e mostra sua veia metafísica, revivendo o mito de Maria, mãe do Salvador. Não funciona tão bem quanto seus filmes anteriores.