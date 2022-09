Macy Gray faz show em SP antes do Rock in Rio; veja mais atrações musicais

A cantora americana Macy Gray está em São Paulo para quatro apresentações. Dona de sucessos como I Try e Sweet Baby, Macy contou ao Estadão como serão seus shows no Blue Note, em um palco bem menor do que o Sunset do Rock in Rio, no qual ela sobe no domingo, 11.

“É um local íntimo, lendário, onde posso olhar os fãs nos olhos. São quatro shows. Então temos o desafio de tornar cada um deles único”, diz ela, sem dar pista sobre o repertório.

Para as apresentações, Macy convidou o trombonista capixaba Joabe Reis, de 30 anos, um dos principais músicos brasileiros de jazz. Ela, aliás, mostra que conhece a música brasileira. “Tenho ouvido muito Elza Soares.” A cantora diz que o hip-hop, o pop e rhythm and blues, gêneros que estão na música que ela faz, estão cada vez mais presentes na música brasileira. “Isso é lindo.”

Macy está prestes a lançar o álbum The Reset, previsto para chegar às plataformas digitais ainda este ano. “Ele é muito refrescante e musicalmente sofisticado, mas simples. Eu acho que as letras são super-relacionáveis. Queríamos algo que as pessoas pudessem sentir.”

Hoje (9) e sáb. (10), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º andar. R$ 880. Compre aqui.

Jessie J

A cantora britânica faz show em que lembra sucessos que emplacou em pouco mais de 10 anos de carreira. Músicas como Flashlight, Nobody’s Perfect, Masterpiece e Who’s Laughing Now estarão no set list da apresentação. Sáb. (10), 20h30. Pavilhão Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. R$ 300/R$ 560. Ingresso aqui.

Jorge Ben Jor

Um dos mais importantes compositores da música brasileira, Ben Jor volta aos palcos após a pandemia para apresentar um show repleto de sucessos. País Tropical, Mas Que Nada e Por Causa de Você Menina estão confirmadas no roteiro. Sáb. (10), 23h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 260. Garanta um ingresso.

Jorge Ben Jor volta aos palcos após a pandemia

AnaVitória

A dupla, vencedora do Grammy Latino em 2021, apresenta o show de seu mais recente trabalho, Cor. Entre as músicas que estão no roteiro, Lisboa, vencedora na categoria de melhor música em língua portuguesa, Amarelo, azul e branco e Selva. Dom. (11), 20h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 180/R$ 300. Compre seu ingresso.

Titãs

O grupo lança na cidade a turnê do álbum Olho Furta-Cor, com canções inéditas. Liderada pelos músicos Sergio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, a banda toca as novas Caos e Papai e Mamãe, além de hits como Sonífera Ilha e Pra Dizer Adeus. Sáb. (10). Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 280. Garanta seu lugar.

Mariene de Castro

No show Povo de Santo, a cantora mergulha nas raízes afro-brasileiras e traz um repertório que exalta ritmos do candomblé, pontos de caboclos e cânticos sagrados, além de músicas que ela gravou ao longo da carreira, além de novas composições. 4ª (14), 21h. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Rock Session

O festival reúne as bandas CPM 22, Fresno, Detonautas e o cantor Di Ferrero em uma apresentação em que cada artista mostra seu repertório de carreira em shows independentes. Sab. (10), 18h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 220/R$ 320. Compre seu ingresso aqui.

Duda Brack

A cantora e compositora gaúcha apresenta o show Caco de Vidro no qual, em músicas feitas em parcerias com artistas como Alzira E e Chico Chico, ela passeia por diferentes ritmos, entre eles, o maculelê, a cumbia, o folk e o funk. Hoje (9), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. Compre seu ingresso.

Duda Brack faz show Caco de Vidro

Badi Assad

A cantora mostra pela primeira vez no palco as canções de seu novo álbum, batizado de Ilha. São canções compostas ao lado de nomes como Chico César, Dani Black e Lucina. Badi também mostra releituras de sucessos da música brasileira, entre elas, Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil, e Comportamento Geral, música de Gonzaguinha. Hoje (9), 21h. Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. R$12/R$ 40. Compre aqui.

Tosca

A cantora e atriz italiana apresenta canções de seu disco Morabeza, gravado com as participações de nomes da música brasileira, entre eles, Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Lenine e Cézar Mendes. No repertorio, a canção Giuramento, uma versão do clássico Rosa, de Pixinguinha, e João, uma homenagem ao cantor João Gilberto. 2ª (12), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Garanta seu ingresso.

Harold López-Nussa

O pianista cubano apresenta-se acompanhado de seu quarteto em uma mistura do de jazz afro-cubano e da música moderna, sem com espaço para a improvisação no palco. O músico brasileiro Swami Jr. faz participação especial. 4ª (14), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073 , 2º andar, Consolação. R$ 120. Ingressos aqui.

Osesp e São Paulo Big Band

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo convida a São Paulo Big Band para o concerto Sob o sol do Brasil, que homenageia o Bicentenário da Independência do Brasil. Sob regência do maestro Wagner Polistchuk, os grupos tocam clássicos da música popular brasileira, entre eles, História de Pescadores, de Dorival Caymmi, e Tropicália, de Caetano Veloso. Dom. (11), 17h. Parque da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Grátis.

Alejandro Aldana, Fabio Martino e Paschoal da Conceição apresentam o espetáculo Futuristas 22

Futuristas 22

O espetáculo Futuristas 22 - um Caleidoscópio Musical une os músicos Alejandro Aldana (violino) e Fabio Martino (piano) ao ator Paschoal da Conceição, que dá vida ao escritor Mário de Andrade, para desconstruir o formalismo de um concerto erudito. No repertório, além de textos do modernista, obras de Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. Dom. (11), 11h. Praça das Artes. Av, São João, 281, Centro. R$ 10. Compre aqui.

Tributo a Andrea Bocelli

A soprano Giovanna Maira e os tenores Jorge Durian & Armando Valsani apresentam o espetáculo A Bella Itália, que integra a turnê Il Mondo – Tributo a Andrea Bocelli. No roteiro, músicas que fazem parte do repertório do artista italiano, como Sole Mio, Mamma, Torna Surriento e Ave Maria. Dom. (11), 19h. Teatro J Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 90/R$ 120. Compre seu ingresso.

Lívia Mattos

Com participação de participação de Ná Ozzetti, a cantora Lívia Mattos apresenta o seu segundo álbum, Apneia, que misturas temas instrumentais e canções de influência árabe e da musicalidade do nordeste. Hoje (9), 20h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.