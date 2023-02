‘Mágico de Oz’ é opção fora do carnaval; veja outras alternativas

Para quem não quiser brincar o carnaval, mas continuar perto do universo da fantasia, uma boa opção é a peça O Mágico de Oz de Billy Bond, que ocorre neste fim de semana.

O espetáculo foi um dos primeiros grandes musicais que estrearam no Brasil, em 2003. Além das duas décadas da primeira montagem, a produção também celebra os 100 anos da atriz Judy Garland, completados em 2022, intérprete de Dorothy do filme de 1939. A obra é baseada no livro de L. Frank Baum, lançado em 1900.

Na versão brasileira, a protagonista é a atriz Paula Canterini. No elenco, ainda estão os atores Ivan Parente (Mágico de Oz), Ítalo Rodrigues (Espantalho), Renan Cuise (Homem de Lata) e Márcio Yáccof (Leão). A adaptação, além de Bond, é assinada por Lilio Alonso. As músicas do espetáculo são cantadas em português.

No palco, a montagem conta com telões de LED e equipamentos em 4D que simulam efeitos especiais como folhas secas de papoulas caindo sobre a plateia. Grandes ventiladores garantem que o público se sinta junto com Dorothy na famosa cena do ciclone.

Com quase 200 profissionais, sendo 50 deles atores e técnicos, a temporada oferece acessibilidade de conteúdo com audiodescrição e Libras.

Sáb. (18), dom. (18) e 2ª (20), 11h e 16h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 50/R$ 140. bit.ly/magicodeozmusical

Carnaval da Cidade

Embora tenha o termo carnaval no título, o evento abre espaço para diversos gêneros musicais, em quatro dias de shows.

No sábado (18), se apresentam Dennis, Nattan e Thiaguinho. No domingo (19) é a vez de Mari Fernandez, Menos É Mais e Pedro Sampaio.

Na segunda-feira (20) sobem ao palco Alok, Banda Eva e Léo Santana.

Por fim, na terça-feira (21), as atrações são Anitta, Jorge & Mateus e Xand Avião. 13/22h. Jockey Club. Portão 1. R. Dr. José Augusto de Queiroz, 96, Cidade Jardim. R$ 650/R$ 2.210. bit.ly/carnavaldacidade1

Maria Rita canta sucessos e músicas de Elis Foto: Renato Nascimento

Maria Rita

A cantora apresenta o show de seu mais recente projeto Samba da Maria. Entre sucessos de carreira, como Num Corpo Só, Cara Valente e Tá Perdoado, Maria Rita canta músicas que fizeram sucesso nas vozes de Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista; Beth Carvalho, Vou Festejar; e Clara Nunes, O Canto das Três Raças. Antes da cantora, outras atrações se apresentam.

Sáb. (18), 12h/20h. Novo Anhangabaú. Vale do Anhangabaú/ snº, Centro. R$ 100/R$ 500. https://feverup.com/m/124398

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Benito comemora seus 80 anos de vida em show que apresenta ao lado do filho, Rodrigo. O espetáculo tem como ponto de partida o álbum O Infalível Zen, de 2021, o primeiro de inéditas do artista em 25 anos. O cantor e compositor também não deixa de revisitar seus sucessos, entre eles, Retalhos de Cetim, Mulher Brasileira e Charlie Brown.

Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 15/R$ 50. bit.ly/benitoshow

Céu

Depois de levar a turnê do álbum Um Gosto de Sol para 18 países, a cantora lança um novo show, batizado de Fênix do Amor. Nela, Céu aborda canções que gravou ao longo da carreira, além de composições próprias. O fio condutor das músicas selecionadas para o repertório é o amor.

Hoje (17) e sáb. (18), 19h; dom. (19), 18h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 50.bit.ly/ceusesc

André Abujamra une dois álbuns em um único show Foto: Marcelo Macauê

André Abujamra

Pela primeira vez, o músico em compositor une em uma apresentação dois de seus mais recentes trabalhos, os álbuns Omindá – A União das Almas do Mundo Pelas Águas e Emidoinã – Alma de Fogo. Em uma espécie de showfilme, Abujamra, acompanhado de banda, terá no palco um telão com projeção de imagens e participações virtuais de músicos e convidados.

Sáb. (18), 20h30. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 60/R$ 80. bit.ly/Andreabujamra

Maria Alcina é a convidada deste ano do Baile dos Fios Foto: Murilo Alvesso

Maria Alcina

A cantora é a convidada deste ano do Baile dos Fios, uma celebração de carnaval promovida pela Casa de Francisca. Em meio a ritmos tradicionais da folia brasileira, como frevos, maxixe, forró e carnaval de rua, a cantora apresenta músicas de seu repertório e sucessos de Carmem Miranda, além de marchinhas tradicionais.

Hoje (17) e sáb. (18), 22h. Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 160. bit.ly/bailedosfios

Galo da Madrugada no Ibirapuera

Considerado o maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, de Recife, desembarca na cidade pela segunda vez. O trio elétrico que acompanhará o cortejo será comandado pelo vocalista Gustavo Travassos que repertório clássicos da música regional e nacional, incluindo Frevo Mulher (Zé Ramalho), O Homem da Meia Noite (Alceu Valença), Pagode Russo (Luiz Gonzaga) País Tropical (Jorge Ben Jor) e Vassourinha (Matias da Rocha).

3ª (21), 9h. Av. Pedro Álvares Cabral. Próximo ao Obelisco do Ibirapuera. Gratuito

Mariana Aydar com Anastácia e Juliette

Com o tema Fervo Mulher, a cantora comanda o bloco Forrozin tendo como convidadas as cantoras Anastácia, um dos principais nomes do forró, e Juliette. Com forte identificação com a música nordestina, Mariana separou mais de 70 canções, entre frevo, xote, forró, axé, entre outros.

2ª (20), 12h. Cruzamento entre a Avenida Ipiranga e a Avenida São João. Gratuito.

Drik Barbosa mostra no palco o projeto Nós Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Drik Barbosa

A rapper paulistana mostra no palco o projeto Nós, composto por quatros singles, que contou com participações de nomes como Péricles e Rachid, que trazem músicas que falam sobre resistência e ancestralidade. Entre as músicas estão Seu Abraço, Cabeça Erguida, Sobre Nós e Calma, Respira.

Sáb. (18), 20h30. Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40.bit.ly/drikshow

Teatro

1984

Dirigida e criada por Alex Soares, a coreografia 1984, novo trabalho do Projeto Mov_oLA, é inspirada no livro escrito por George Orwell. No palco, quatro bailarinos simulam a atmosfera de um filme, orientados pela fusão da publicação e a realidade. O uso da tecnologia ajuda na condução do espetáculo que aborda questões como as fake news, o uso de celulares e a manipulação de sons e imagens.

5ª (23) e 24/2, 21h; 25/2, 17h e 21h; 26/2, 16h e 20h. Centro Cultural São Paulo. Espaço Ademar. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Expo Linha do tempo da fotografia

A exposição Linha do tempo da fotografia – Acervo MIS reúne mais de 30 itens originais do acervo do Museu, como câmeras e imagens históricas, datadas de 1880 até os tempos atuais, a fim de traçar um panorama técnico-social sobre a câmera fotográfica. Além dos equipamentos, uma série de imagens ilustram a evolução da prática, dos formatos e meios de revelação.

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb. e dom., 10h/19h. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Gratuito.