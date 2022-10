Maison & Objet: feira em Paris enfoca relevância da iluminação

O design de interiores atravessa um momento de ebulição. Em escala global, 2021 assistiu a um consumo de móveis e artefatos de iluminação da ordem de US$ 600 bilhões, superando os níveis pré-pandemia. Por certo, muito desse resultado se deve ao período de isolamento e trabalho em casa que, subitamente, colocou os consumidores em contato direto com suas reais necessidades domésticas. Mas também, e em boa parte, pode ser creditado ao ambiente favorável aos negócios e à intensa visibilidade gerada pela retomada das grandes feiras internacionais.

Encerrada no dia 12 de setembro em Paris, a Maison & Objet, a principal feira francesa do segmento, espelha bem essa condição. Fiel a seu propósito de refletir sobre os rumos do setor, nesta edição, o evento reuniu mais de 2.200 marcas, metade delas francesas, além de 59 mil visitantes de todo o mundo. Em sintonia com o final de verão, o clima geral era de animação, com corredores cheios comemorando a volta, agora sem restrições, dos encontros presenciais.

O segmento Color Power, a cargo de Elizabeth Larriche, que esteve na edição 2022 da Maison & Objet. Foto M&O-©Aethion

Cores

Uma atmosfera otimista que se refletiu também entre os lançamentos apresentados que, via de regra, se pautaram pelo colorido vibrante, pela inspiração na fantasia, no universo infantil e na alegria de viver. Pensada para promover um passeio agradável pelas “artes da mesa”, a mostra paralela Waww la Table, editada a partir de produtos no evento, trazia entre suas atrações uma mesa montada em uma gangorra. Segundo os organizadores, como uma forma de evocar o espírito de nosso tempo: a leveza a que todos aspiram.

Apresentada no farol de tendências What’s New, que discutiu o poder das cores, a partir de cenários desenhados pelos especialistas em tendências Elizabeth Leriche, François Bernard e François Delclaux, o segmento Utopia, por sua vez, sugeria propostas nada convencionais. Ambientes que, avessos a qualquer noção preconcebida de bom gosto, transitavam entre a realidade e a ficção, por meio de contrastes violentos de cores e padrões de iluminação fluorescente e da contraposição de elementos extraídos dos mundos físico e digital.

“Meu projeto nasceu de um desejo de imersão em outra realidade, onde o exotismo, o amor pela decoração, a paixão pelas cores e a vontade de criar cenários em conexão com a natureza foram dados fundamentais”, explica a arquiteta italiana Cristina Celestino, eleita a Designer do Ano desta edição da Maison & Objet. Um dos principais nomes da atual cena do design de interiores na Itália, famosa pelo “brutalismo sofisticado” que costuma imprimir a seus projetos, mas que não esconde seu gosto especial pela história e estética francesas.

Continua após a publicidade

Visitante percorre a mostra Color Power na edição 2022 da Maison & Objet. Foto M&O-©Aethion

“Amo Paris, explorar seus poderosos monumentos e construções. Eles oferecem tanta inspiração em termos de como superfícies e materiais podem ser usados”, admite ela, que admira o trabalho de Le Corbusier e que, a convite a direção do evento, criou especialmente para essa edição o seu Palais Exotique: um misto de restaurante e bistrô efêmero, inspirado nos cafés parisienses, mas com toques exóticos e contemporâneos, com o declarado objetivo de propiciar aos visitantes alguns momentos de evasão.

“Abrir janelas para outros mundos e criar pontes entre o passado e o presente são possibilidades oferecidas pelo nosso ofício”, explica a arquiteta. Mas, pontua ela, dentro de uma abordagem responsável.” Às necessidades às quais todo projeto deve responder se somam, hoje, a outras. Confrontados com uma sociedade que enfrenta questões fundamentais, não podemos abandonar nossos compromissos. É um fator de respeito por nós mesmos”, conclui.

Sustentabilidade

Frente à crise desencadeada pela Guerra da Ucrânia e pandemia, que dificultou o fornecimento e a escassez de matérias-primas nos mercados globais, mais do que nunca, segundo Cristina, todos devem estar atentos. “Não podemos abrir mão de critérios de sustentabilidade, respeito aos materiais e ética já alcançados”, defende ela. Opinião partilhada por oito designers, naturais ou em atividade na Holanda, país convidado do segmento Rising Talents.

É o caso de Simone Post, que já teve trabalhos adquiridos por instituições como a Cooper Hewitt Museum, em Nova York, e o Vitra Design Museum. Apaixonada por têxteis desde criança – “Minha mãe dava aulas de costura em casa. Tínhamos dez máquinas em um dos quartos” –, ela prefere trabalhar com materiais não sólidos e reciclados. Sua linha de tapetes para a Vlisco, inspirada na lateral de grandes rolos de tecidos, segue a receita. Assim como a série criada para a Adidas, feita a partir de fios provenientes de calçados esportivos reaproveitados.

Ou ainda de Théophile Blandet, de Estrasburgo, que homenageou o alumínio, em sua última coleção de móveis escultura. “Trata-se do terceiro recurso mais abundante da Terra”, argumenta ele.