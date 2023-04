Bora falar de comida

Em 1988, o amigo fotógrafo paraense Rogério Assis veio morar comigo num apê de dois quartos no Baixo Augusta. Sua família era de especialistas em gastronomia paraense. A mãe, dona Maria Helena, dava consultoria a chefes “sudestinos”.

Um costume de paraenses é enviar comida a parentes que migram. Mensalmente, chegavam três isopores pelo voo noturno pinga-pinga da Transbrasil, um 707 que atravessava o País parando nas capitais.

Neles, maniçoba, tucunaré, pato ao tucupi, tucunaré tacacá, açaí (não o adocicado com xarope de guaraná, que comemos por aqui). Andávamos bem duros, atacados pela hiperinflação, e durante três anos foi o que nos manteve e nos deliciou, junto à farofa e ao cupuaçu.





A fascinante gastronomia brasileira está diretamente ligada ao seu rico bioma Foto: Raul Fonseca





João Moreira Salles começa o livro Arrabalde – Em Busca da Amazônia numa visita ao Ver-o-Peso e testemunha a chegada de barco de toda espécie de comida e peixe da floresta. Porém, num supermercado local, nada de cupuaçu, bacuri, taperebá, carimbó, araçá, uxi, mas as mesmas frutas e produtos do Sudeste. No frigobar do hotel, Toddynho e Coca-Cola.

A tese de que tanto Manaus quanto Belém, cidades com menor área verde do País, dão as costas para a floresta, se sustenta. A comida tão mágica é para turistas.

Lembrei de que Rogério nunca tinha visto morango nem cereja antes de vir a São Paulo. Me lembrei da primeira viagem ao Recife, em 1983. Não tinha pão, mas fruta-pão no café da manhã, que veio da Indonésia trazida por navegadores.

Há poucos anos, voltei ao Recife e uma visita ao supermercado me chocou: não tinha quase nada local, nem fruta-pão. Num restaurante de Boa Viagem, pedi bode, claro, e um suco de fruta da terra. O garçom, disse:

“Temos melancia, abacaxi, melão, laranja, limão...”.

“Mas eu queria algo da terra.”

“Então: morango, melancia, abacaxi, melão, laranja, limão...”

A fascinante gastronomia brasileira está diretamente ligada ao seu rico bioma e à diversidade étnica. É uma culinária que nasceu indígena, ganhou influência portuguesa, sobretudo africana e, mais tarde, com o impulso da imigração chinesa, japonesa, sírio-libanesa, alemã, polaca, italiana.

Com as navegações a partir de 1500, grandes biomas tropicais foram conectados por caravelas: Sudeste Asiático, África Equatorial, Mata Atlântica e Amazonas. Teve troca de vida, de plantas, sementes, animais e, também, doenças.

Do Oiapoque ao Chuí, a cada fronteira estadual, uma comida torna-se a identidade de um povo: da feijuca à moqueca. Porém, em São Paulo, existem mais hamburguerias do que restaurantes do Norte e Nordeste.

Se não déssemos as costas ao Brasil, talvez o caos ambiental fosse menor.