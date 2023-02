Cancela tudo

Não tomo aqui um valor ético nem um lado da certeza. Está acontecendo e pronto: a História da Humanidade está condenada à inquisição da cultura do cancelamento?

Na música erudita, o caso mais notório é o de Richard Wagner, o antissemita preferido de Hitler, que desprezava compositores judeus como Mendelssohn. Sua obra insuflava o espírito alemão e conduzia a fila de recém-chegados do vagão de carga ao banho de gás Zyklon B e crematório de Auschwitz.

A ópera Aida, de Verdi, foi cancelada em Bristol por apropriação cultural, já que a história de amor se passa no Egito Antigo. Tchaikovski? Russo demais. A Cardiff Philharmonic Orchestra cancelou-o por conta do conflito com a Ucrânia. Mahler traiu o judaísmo e se converteu ao cristianismo para poder reger a Ópera de Viena.

Recentemente, Paul Harper-Scott, professor de história e teoria musical da Universidade de Londres, decidiu abandonar o mundo acadêmico por defender que Mozart e Beethoven representam ideais de supremacistas brancos.

Segundo estudantes da Universidade de Delaware, o ensino acadêmico musical tem foco na música europeia branca do período escravagista, desprezando não apenas a cultura africana como a asiática, árabe, o jazz e até nossos “mestiços” Carlos Gomes e Villa-Lobos.

Pensando bem, por que Stravinski é mais erudito ou clássico que Charlie Parker, Thelonious ou Miles – que, por sinal, o veneravam? Entende-se erudição como instrução aprimorada, conhecimento, estudo, que foi o que essa geração de jazz mais fez.

A irônica série O Mundo por Philomena Cunk (Netflix), em que uma comediante contempla com os olhos de hoje a História, lembra que na Revolução Industrial “o homem descobriu uma nova espécie de homem, a mulher, e ficou surpreso que elas conseguem fazer as mesmas coisas que eles”.

No início do filme Tár, de Todd Field, a maestra ou maestrina Lydia Tár (Cate Blanchett) tem uma longa discussão com um aluno da Juilliard que, por ser gay, se recusava a reger Bach, um “misógino hétero cis branco”.

Resultado: regia músicas atonais sem pé nem cabeça. Tár debate que, de fato, Bach teve 20 filhos, mas que então toda cultura europeia, branca, elitista, misógina, já que naquela época homens subjugavam as mulheres, deve ser apagada.

Me pergunto se pinturas rupestres que mostram homens aniquilando animais não deveriam ser canceladas, por ensinar desde cedo a ligação entre cultura e o que veganos radicais chamam de holocausto animal.

Da Vinci ou Michelangelo pintaram ou esculpiram alguém que não fosse da raça branca? Talvez encontrem em Miles, Thelonious e Bird algo para serem cancelados. Viciados em heroína, seriam um mau exemplo?