É vedado o insano

Domesticar, verbo transitivo direto: adestrar, amansar, domar, tornar sociável, civilizar, controlar, dominar.

A Proposta de Emenda à Constituição n.° 66 de 2012 revogou o parágrafo único do art. 7.º da Constituição Federal e estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores.

Conhecida como PEC das Domésticas, domou a chama da histórica injustiça social e garantiu ideais republicanos a todos, a igualdade de direitos trabalhistas como FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença a profissionais classificados em carteiras e registros oficiais como “domésticos”.

Algumas “patroas” e suas associações foram contra. Afirmaram que haveria um desemprego em massa, sem se tocarem que a manutenção da desigualdade era inconstitucional. A Câmara aprovou por 347 a 2, e o Senado por unanimidade.

Ninguém se deu conta da loucura social que é chamar um ser humano de “doméstico”. Um cavalo, um burro, uma mula são domesticados depois de semanas de cativeiro e diferentes formas de treinamento equino.

Animais domésticos convivem conosco desde os ancestrais. Gatos, cachorros, pássaros foram domesticados e obedecem a comandos. Alguns entendem palavras. Não sei se Freud se deu ao trabalho de se debruçar sobre nossa projeção e paixão por pets.

Tentaram domesticar índios escravizados e negros traficados à base de chicote e ferro quente. Nunca perderam sua identidade. Os considerados “confiáveis” trabalhavam na Casa Grande. Os rebeldes apanhavam em pelourinhos na praça pública para servir de lição.

Jesuítas foram os primeiros a trazer africanos escravizados. Acreditava-se que eram selvagens pagãos sem alma, e que a escravização poderia purificá-los com as palavras de Jesus. Em navios negreiros, um capelão começava já no mar a vergonhosa catequização.

A discriminação está impressa na nossa Constituição. A herança escravagista está no nosso vocabulário. A divisão de trabalhadores domésticos e os não é uma continuação daquilo que deveria ter acabado em 1888.

É comum a divisão de elevadores sociais e de serviço. Tiveram de fazer a Lei 11.995 de 1996, obrigando que estivesse fixado numa placa de alumínio: “É vedada, sob pena de multa, qualquer forma de discriminação em virtude da raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte ou presença de deficiência e doença não contagiosa por contato social, no acesso aos elevadores deste edifício”.

Tiveram de fazer uma lei para vedar o insano.