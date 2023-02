Entrevista com golpista imaginário

Faz um mês da quebradeira em Brasília. As prisões são justas?

“O IBGE veio em minha casa fazer perguntas, quantos cômodos, para checar quantos sem-teto poderiam morar. Nem abri a porta. E ainda deixei a arma destravada. O comunismo começou, só vocês da imprensa não veem. Estoquei alimentos.”

Medo da inflação?

“Saiu no grupo que venezuelanos, argentinos e chilenos vão invadir o Brasil, graças aos melancias das Forças Armadas e o vazio na Presidência.”

O senhor não aceita Lula como presidente?

“Mas quem disse que é ele? Não viu a foto com dez dedos? É um sósia que a ditadura dos 11 ministros do STF colocou no poder. Lula morreu de câncer na garganta. Patriotas tentaram avisar à PF na diplomação. Mas infiltrados incendiaram ônibus, atacaram a sede.”

Os dois ministros aliados de Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, não denunciariam o complô?

“Viu a história da moeda única? Querem salvar a Venezuela com nosso dinheiro. Vão extinguir o real. Valerá tudo agora, peso, bolívar... Logo nosso real, uma conquista árdua da equipe do Guedes.”

O real?

“E o Pix.”

Em oito de janeiro, bolsonaristas atacaram as sedes dos três poderes em Brasília durante uma tentativa de golpe. Foto: Wilton Junior/Estadão

A quebradeira em Brasília prejudicou o movimento?

“Muitos infiltrados. O sujeito que quebrou o relógio do dom João não era do movimento. Ninguém se veste daquele jeito, com a cueca aparecendo, como um presidiário. E o relógio marcava 13h15, a tomada do palácio foi depois das 15h. Você acha que um aliado quebraria uma herança do rei? A família real nos apoia.”

Fecharam a sua igreja?

“Ainda não, mas já fecharam a de uma tia, e o Malafaia apareceu numa live pedindo dinheiro.”

E o genocídio dos ianomâmis?

“Venezuelanos, que aliás mataram aquele sertanista e o jornalista. Todos de sunga vermelha bolivariana. Nem existem esses índios no Brasil, é invenção da esquerda que inventou o contrabando de madeira do Salles, maquiou fotos de garimpos autorizados pelo general Heleno. Ainda plantaram cocaína no Aerolula. Todos os venezuelanos passam fome.”

O que acha do aumento do patrimônio da família Bolsonaro?

“Trabalharam e compram imóveis, como toda família honesta.”

Mas em dinheiro vivo?

“Prova. Alguém fotografou, como o dinheiro da cueca do irmão do Genoino?”

E o gasto do cartão corporativo?

“A terrorista da Dilma gastou mais. Uma senhora morreu na prisão da PF, pessoas que protestavam livremente foram torturadas, usaram banheiros coletivos sem portas, ficaram sem Wi-Fi, em celas. E a liberdade de expressão? Até o Lira traiu o povo que luta contra uma eleição fraudada. Agora, é esperar o profeta voltar.”

Jair Messias?

‘Cabo Daciolo. Previu a união das repúblicas socialistas.”

Dizem que vocês negam a realidade...

“Que realidade?”