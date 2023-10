Epidemia da raiva aérea: fenômeno que preocupa e que nasceu depois da pandemia

Não viajava de avião desde a pandemia. Senti um clima estranho já na ida. Congonhas tem uma saleta pequena de embarque dos dez portões. É um tumulto pegar ônibus para os aviões no embarque remoto. Subitamente, o portão 20 mudou o letreiro e passageiros foram informados de que o voo que aguardavam já decolara. Motim estabelecido.

Todo viajante profissional sabe que a poltrona 1C é bloqueada para cadeirantes, já que vamos até ela de cadeira de rodas e nos transferimos num pulo. Porém, uma família paulista conseguiu, não sei como, desbloqueá-la. Queriam viajar os seis na primeira fileira.

'Você já deve ter ouvido falar do passageiro da Air India que teve de ser contido, pois tentou abrir a porta do avião em pleno voo, e da passageira Tiffany Gomas, que gritava durante um voo que tinha um fantasma no avião. Viralizou e virou influencer.' Foto: Fabio Motta/Estadão

Enquanto eu era didático, a mãe soltava impropérios contra a companhia aérea. O voo estava vazio. O filho envergonhado se mandou para o fundo, seguido pelo pai. Estraguei o sonho da família de viajar de mãos dadas por uma hora e 15 minutos até Porto Alegre. Será superstição?

Então, uma senhora veio cambaleando com ar de pânico: queria sair do avião, que já estava taxiando. Sentaram-na no assento da tripulação e a abanaram e acalmaram. Colocaram-na nos assentos vagos pelo pai e filho. Foi truque?

Chegamos uma hora atrasados. Nada da minha mala. Passou um grande carrinho com cases de uma banda de pagode. Por acaso, eu a vi esmagada entre eles; eram da mesma cor. Quase levaram minha camiseta, calça e cueca sobressalentes.

No dia seguinte, na volta, um casal repleto de malas resolveu fazer outra fila paralela à de prioridades. A senhora à minha frente ficou inquieta. Observou para a atendente que ela seria a próxima. Pedi com educação que o casal entrasse na fila correta. Ele começou a gritar comigo. Reclamou da confusão do check-in (que ele causara).

Um idoso com alguma demência veio me confidenciar que conheceu um presidente da República. Como tive uma mãe com Alzheimer, tratei-o com deferência, sem contrariar seu curto-circuito neural. Sua filha o arrancou para longe e ainda me olhou feio.

Você já deve ter ouvido falar do passageiro da Air India que teve de ser contido, pois tentou abrir a porta do avião em pleno voo, e da passageira Tiffany Gomas, que gritava durante um voo que tinha um fantasma no avião. Viralizou e virou influencer.

Existe o fenômeno detectado pela Iata (representante de 300 companhias aéreas) que preocupa e nasceu depois da pandemia – o “air rage” (raiva aérea). Em 2022, foram reportadas mais de 20 mil ocorrências. Mais gente bebendo antes de embarcar, trauma pós-covid, passagens caras, serviços ruins, voos cancelados e limitações de bagagens dão em brigas que chocam as redes sociais. Coloquem tranquilizante nos amendoins.